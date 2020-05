Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Sonnabendnachmittag im Holstein-Stadion gegen Spitzenreiter Arminia Bielefeld mit 1:2 verloren. Jonathan Clauss (23.) brachte die Gäste in Front, Alexander Mühling (51.) glich per Kopfball für die Hausherren aus. Schipplock (90.+1.) traf in der Nachspielzeit.