Unter der Woche hatte es das eine oder andere Fragezeichen gegeben. Am Freitag konnte Ole Werner schon klarer sehen, wer ihm am Sonntag (13.30 Uhr, im KN-Liveticker) zur Verfügung stehen wird: Marco Komenda und Alexander Mühling werden "mit hoher Wahrscheinlichkeit für den Kader infrage kommen", wie Werner sagte. Indes wird Johannes van den Bergh wegen muskulärer Probleme ausfallen. Und auch für Aleksandar Ignjovski kommt die Partie nach Problemen in der Gesäßmuskulatur wohl zu früh.

Holstein wird also ohne seine beiden Außenverteidiger aus den ersten zwei Saisonspielen auskommen müssen. Werner hat aber bereits einen Plan. "Es gibt mehrere Möglichkeiten, darauf zu reagieren", sagte er. Eine Option sei Komenda, wodurch aber die zuletzt starke Innenverteidigung aus dem Neuzugang aus Meppen und Kapitän Hauke Wahl gesprengt würde. In diesem Fall stünden Phil Neumann, Simon Lorenz oder auch Rückkehrer Stefan Thesker bereit, den Part an der Seite von Wahl zu übernehmen. "Wir haben aber noch einen anderen Gedanken", sagte Werner.

Ole Werner : "Das ist eine Arbeitshaltung, die mir sehr gut gefällt"

Die Dreierkette etwa? Nein. "Sie kann im Laufe der Saison für uns eine Möglichkeit sein", sagte Werner und verwies auf seine zahlreichen Alternativen im Abwehrzentrum. "Am Sonntag, so viel kann ich sagen, werden wir aber mit Viererkette spielen." Im Tor wird derweil wieder Thomas Dähne stehen. Die neue Nummer eins hatte das Auswärtsspiel in Braunschweig (0:0) wegen einer Erkältung verpasst und war stark von Ioannis Gelios vertreten worden.

Während es also hinten ein paar Veränderungen geben wird, kann Werner weiter vorne sein "Tafelsilber" aufbieten, das zuletzt überzeugend gespielt, allerdings das Tor nicht getroffen hat. Werner bleiben aber gelassen. Weil er weiß, dass seine Mannschaft grundsätzlich immer in der Lage ist, sich Möglichkeiten herauszuspielen. "Wenn du dir Chancen erarbeitest, wird irgendwann der Knoten platzen", sagte Werner, der zudem seine Offensive dafür lobte, im Training Extraschichten vor dem Kasten zu schieben: "Das ist eine Arbeitshaltung, die mir sehr gut gefällt."

Geheimfavorit? "Vielleicht gibt es dieses Jahr nur Geheimfavoriten"

Möglich also, dass es gegen Düsseldorf vorne wieder klingelt. Doch für den Erfolg gegen den Absteiger braucht es mehr. "Sie haben eine relativ klare Struktur mit Ball", sagte Werner über den kommenden Gegner, bei dem er sich auf Schwächesuche begeben hat, dabei aber feststellen musste: "Die eine große Schwäche haben sie nicht. Es gibt nicht den einen Hebel, den wir bedienen können. Wir müssen im Gefüge Lösungen finden."

Wenn ihnen das gelingt, sie die Räume, die der Gegner bietet, finden und bespielen, dann ist für Holstein Kiel auch gegen die Fortuna etwas drin. Bei einem Sieg dürfte das Gerede um den "Geheimfavoriten" von der Förde weitergehen. Ob er damit leben könne? "Ich kann mit ganz vielen Begrifflichkeiten leben", sagte Werner, "auch, weil wir das in unserer täglichen Arbeit ausblenden."

Trotzdem nahm er dann doch das Wort noch einmal selbst in den Mund und sagte vor dem Hintergrund der offenbar extrem ausgeglichenen Liga: "Vielleicht gibt es dieses Jahr nur Geheimfavoriten. Vielleicht gibt es nur Außenseiter." Alles nur Begriffe. Wichtig ist Fußball. Am Sonntag einmal mehr für 90 Minuten.

