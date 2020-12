Kiel

Der 20-jährige gebürtige Kieler Noah Awuku kam mit 13 Jahren aus der Jugend des FC Kilia Kiel zur KSV und durchlief seitdem alle Junioren-Mannschaften bis zur A-Jugend. Seit Sommer 2017 gehört der Rechtsfuß zum Profikader der Störche. Zurzeit befindet sich der 17-fache Juniorennationalspieler im Aufbautraining nach einem im September erlittenen Achillessehnenriss.

KSV sieht "weiteres Entwicklungspotenzial"

"Wir sind überzeugt von Noahs fußballerischen Fähigkeiten und sehen bei ihm noch weiteres Entwicklungspotenzial", sagte Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport der KSV. "Und wir haben jungen Spielern gegenüber natürlich auch eine soziale Verantwortung, ihnen auch bei schweren Verletzungen den so wichtigen Rückhalt zu geben. Seine Verletzung zum Saisonstart ist für ihn und auch für uns sehr schmerzlich, aber wir sind überzeugt, dass er sich nach seiner Genesung schnell wieder in das Team integrieren und noch stärker zurückkommen wird. Die Vertragsverlängerung soll und wird ihm dafür die nötige Kraft und Motivation geben."

Awuku absolvierte für die KSV in der Zweiten Liga bislang zwei Kurzeinsätze über insgesamt sieben Minuten sowie 34 Spiele für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Nord (acht Tore, sechs Vorlagen). In der Saison 2019/20 war der Stürmer an den Chemnitzer FC verliehen, wo er sieben Partien in der Dritten Liga absolvierte, ehe er mit einem Kreuzbandriss für den Rest der Saison ausfiel.

Awuku erklärte, er freue sich sehr über dieses Zeichen von Wertschätzung und Rückhalt. "Ich habe hier in Kiel die Chance erhalten, nach den Jahren im Nachwuchsleistungszentrum auch die ersten Schritte im Profifußball zu gehen", sagte er. „Ich bedanke mich für dieses Vertrauen und bin motiviert, jeden Tag weiter hart zu arbeiten, um schnellstmöglich wieder auf dem Platz zu stehen."