Nach Makana Baku geht nun auch das zweite "Sorgenkind" der Störche auf den offensiven Flügeln per Leihe ins Ausland: David Atanga wechselt bis zum Saisonende in die österreichische Bundesliga zum FC Flyeralarm Admira Wacker Mödling. Das gab Holstein Kiel am Montagnachmittag bekannt.

David Atanga kam 2019 aus Salzburg nach Kiel

"Wir sind in gemeinsamen Gesprächen zu dem Entschluss gekommen, dass für David zum jetzigen Zeitpunkt der Wechsel zu Admira Wacker in die erste österreichische Liga der richtige Schritt ist", sagte Sportchef Uwe Stöver zum Leihgeschäft bis zum Saisonende, von dem sich die KSV erhofft, "dass David dort die nötige Spielpraxis sammeln und die nächsten Schritte in seiner Entwicklung nehmen kann".

Der 24 Jahre alte Ghanaer war 2019 von seinem Stammklub Red Bull Salzburg an die Förde gewechselt, konnte sich bei den Störchen aber nie durchsetzen. Hatte es in der Vorsaison immerhin noch zu 19 Teilzeit-Einsätzen gereicht, kam Atanga in der laufenden Spielzeit auf keine einzige Spielminute. Nun der Schritt zurück nach Österreich.

"Ich kenne die österreichische Liga und freue mich auf die Möglichkeit und neue Herausforderung", sagte Atanga, der in Österreich schon für Liefering, Mattersburg und St. Pölten als Salzburger Leihgabe gespielt hatte. "Für mich ist es sehr wichtig, regelmäßig zu spielen. Deshalb ist Admira Wacker bis zum Sommer eine gute Option für mich."

Die Admira ist aktuell Tabellenletzter der österreichischen Bundesliga, bestreitet ihr nächstes Spiel am Sonnabend gegen St. Pölten - einer von Atangas Ex-Vereinen.