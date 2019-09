Kiel

Der gebürtige Kieler Noah Awuku durchlief seit seinem 13. Lebensjahr die Fußballschule bei Holstein Kiel bis zur A-Jugend. In der vergangenen Saison bestritt der 17-fache Junioren-Nationalspieler 30 Partien in der Regionalliga Nord und schoss dabei acht Tore.

KSV-Sportdirektor Wohlgemuth : "Erhoffen uns den nächsten Schritt von Noah Awuku"

„Noah ist ein Kieler Eigengewächs, der sich in den letzten Monaten technisch und körperlich gut entwickelt hat“, erklärt Fabian Wohlgemuth, KSV-Geschäftsführer Sport. „Um ihn weiterhin behutsam und kontinuierlich aufzubauen und ihn auch menschlich weiterzubringen, sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass zum jetzigen Zeitpunkt der Schritt zum Chemnitzer FC in die Dritten Liga sinnvoll und für alle Seiten zielführend ist. Wir erhoffen uns von der Leihe, dass er dort die für einen jungen, talentierten Spieler nötige Spielpraxis sammeln kann und in seiner fußballerische Entwicklung den nächsten Schritt machen wird."