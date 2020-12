Kiel

Bei Holstein Kiel konnte sich Lauberbach bislang nicht durchsetzen, musste sich mit der Reservistenrolle hinter Janni Serra begnügen. In der aktuellen Saison kommt er auf lediglich drei Kurzeinsätze und 22 Zweitliga-Spielminuten ohne Torbeteiligung. Insgesamt absolvierte der 1,94 Meter große Stürmer 24 Zweitligaspiele für die Störche, verbuchte drei Tore und zwei Vorlagen.

Bei Hansa Rostock soll Lauberbach für den Rest der Saison Maurice Litka ersetzen, der sich im Spiel gegen den FC Ingolstadt einen Kreuzbandriss zuzog und bis Saisonende ausfallen wird. Lauberbach wurde bei Rot-Weiß Erfurt ausgebildet und spielte in der Saison 2018/19 beim FSV Zwickau, ehe er nach Kiel wechselte.

In der Vergangenheit war der 22-Jährige immer wieder mit einem Transfer in Verbindung gebracht worden, unter anderem sollen der FC Bayern München und der englische Zweitligist FC Barnsley Interesse an Lauberbach gehabt haben.