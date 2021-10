Kiel

Es sollte ein Punkte-Präsent an den Neuen werden, am besten mit drei Schleifchen drumherum. Aber so ist das mit Konjunktiven: Holstein Kiel verliert sein Heimspiel am Sonnabendnachmittag in der Zweiten Fußball-Bundesliga gegen Hansa Rostock mit 0:2. Der Teppich für Marcel Rapp, der von der U19 der TSG Hoffenheim als Cheftrainer zu den Störchen wechselt, er ist ausgerollt, aber er wirft schwere Falten.

Ultras würdigen zurückgetretenen Ex-Chefcoach Ole Werner mit Banner

„Das ist ein bitterer Nachmittag für uns“, sagt Interimstrainer Dirk Bremser nach seinem zweiten und letzten Spiel als loyaler Platzhalter. „Wir hatten das Spiel komplett im Griff, hatten immer Lösungen, eine gute Restverteidigung.“ Aber in den entscheidenden Momenten nicht den Kopf oben. „Das war schon ein Schock für die Mannschaft“, sagt Bremser über den Doppelschlag zum 0:2.

Vor dem Anpfiff ein letzter Gruß der erstmals wieder anwesenden Ultras an Rapps Vorgänger, ihre Identifikationsfigur, den in der vergangenen Woche zurückgetretenen Ole Werner. „Für immer einer von uns!“ steht da auf einem Banner hinterm Tor vor der Westtribüne des Holstein-Stadions. Es sind Tage des Wandels an der Förde, Tage der Machtübergabe. Werner ist Geschichte, ab Montag übernimmt Rapp. Den Übergang moderiert Bremser.

Und zwar mit nur einer Änderung im Vergleich zum 2:1 in Paderborn: Simon Lorenz ersetzt in der Innenverteidigung Stefan Thesker, der gar nicht erst im Kader steht, das Ostseeduell gegen den Aufsteiger aus Mecklenburg-Vorpommern wegen eines im Training erlittenen Schlags auf die Rippe verpasst. Eine Vorsichtsmaßnahme, heißt es vom Verein.

Holstein hat den Gegner im Griff, gibt dann aber alles aus der Hand

Vom Prinzip Vorsicht auf dem Platz derweil zunächst keine Spur: Holstein Kiel eröffnet die Partie mutig, nach gerade einmal 17 Sekunden verzieht Alexander Mühling einen Volleyversuch aufs Rostocker Tor. „Da müssen wir eigentlich schon in Führung gehen“, sagt Fabian Reese hinterher. Er und die KSV finden spielerische Lösungen im Aufbau, reißt durch cleveres Positionsspiel Lücken in den Defensivblock Gäste. Der FCH macht nur durch den Versuch auf sich aufmerksam, einen Elfmeter zu schinden – Gelb für Lukas Fröde (6.).

Holstein hat hier den Gegner im Griff. Nach gut 20 Minuten sind es nahezu 80 Prozent Ballbesitz, die die KSV angesammelt hat. Spielanteile, die die Störche mit Geduld behandeln. Kein Spektakel, aber eben doch eine dominante Angelegenheit. Läuft, will man meinen. Bis zur 32. Minute.

Holstein Kiel – Hansa Rostock 0:2 (0:2) Holstein Kiel: Dähne – Neumann, Wahl, Lorenz, van den Bergh (59. Kirkeskov) – Benger, Mühling (82. Sander), Bartels – Porath (59. Mees), Arp (46. Skrzybski), Reese (69. Pichler). Hansa Rostock: Kolke – Neidhart, Meißner, Roßbach, Rizzuto – Fröde (67. Rother), Rhein (67. Bahn), Behrens – Omladic (89. Riedel), Verhoek (67. Ingelsson), Munsy (87. Breier). Schiedsrichter: Sven Waschitzki (Essen) – Tore: 0:1 Verhoek (32.), 0:2 Verhoek (35.) – Gelbe Karten: Arp, Porath, Skrzybski, Benger / Fröde, Rhein, Neidhart – Zuschauer: 9240. Torschüsse: 13 / 7 Ecken: 9 / 1 Ballbesitz: 71 / 29 Prozent Passquote: 84 / 59 Prozent Zweikampfquote: 54 / 46 Prozent Laufleistung: 115,05 km / 116,30 km

Hanno Behrens hat zu viel Raum im Zentrum, kann nach links auf Ridge Munsy verlagern, der die Ecke rausholt. Bei der herrscht Konfusion im Fünfmeterraum, John Verhoek schaltet am schnellsten und schießt ein. Drei Minuten später: Ein scharfer Pass von links in die viel zu offene Gasse vorm Sechzehner auf Verhoek, der mit dem Rücken zum Tor Lorenz abkocht und ins lange Eck trifft (35.) – 0:2. Holstein macht sich mit Abwehrfehlern alles kaputt.

Der Versuch, noch vor der Pause zurückzukommen, er scheitert: Jann-Fiete Arp köpft aufs Tornetz (39.), Finn Poraths Strahl führt zur Ecke, die Markus Kolke gegen Marcel Benger am kurzen Pfosten pariert (41.), Mühling hat zu viel Rücklage, drüber (44.). Pause. Lange Gesichter.

Simon Lorenz scheitert am Innenpfosten

Bremser handelt zur zweiten Hälfte, bringt Steven Skrzybski für den unglücklich agierenden Arp. Inhaltlich bleibt es dabei: Holstein hat den Ball, baut variabel auf, produziert aber auch immer mal wieder unerklärliche Fehler. So kommt die KSV nie in die finale Aktion. Rostock macht es hingegen schnörkellos: Nik Omladic zieht durchs Zentrum, der Ball kommt zu Munsy – Thomas Dähne hält (54.).

Holstein Kiel in Noten Dähne: Note 3 Neumann:Auch wenn beileibe nicht alles klappte, der Rechtsverteidiger gab über die gesamte Distanz Vollgas. Note 3 Wahl: Solide Partie des Kapitäns. Doch auch der Abwehrchef fand im Spielaufbau lange keine Lücken im gegnerischen Deckungsverband. Note 3 Lorenz: Krasser Fehler vor dem 0:2 durch Verhoek (35.). Leistete sich danach einige Abspielfehler. Avancierte in Durchgang zwei aber zum gefährlichsten Kieler Angreifer bei hohen Bällen. Der Innenpfosten (63.) und eine Rother-Rettungstat (75.) auf der Linie verhinderten Treffer vom Innenverteidiger. Note 4 van den Bergh: Begann bockstark, baute aber nach 20 Minuten in gleichem Maße ab. Hohe Fehlerquote bei seinen Pässen in die Tiefe. Gegenspieler Omladic entwischte ihm zudem einige Male. Note 4 Benger: Pechvogel beim 0:1 (32.). Davor und danach als Sechser um kultivierten Spielaufbau bemüht. Mitunter noch zu mut- und temperamentlos. Note 4 Mühling: Dynamischer Mittelfeld-Motor wie fast immer. Doch ungewohnt häufige technische Fehler zerstörten manch gut angelegten Angriffsversuch. Note 4 Bartels: Rannte und brannte gegen seinen Ex-Klub. Der entscheidende Schlag glückte aber auch dem Routinier nicht. Note 4 Porath: Ein Außennetz-Schuss (41.) – mehr Gefahrenmomente brachte der rechte Kieler Flügel nicht auf den Rasen. Note 5 Reese: Diesmal nicht der erhoffte Dribbelkönig auf dem linken Flügel. Biss sich am Rostocker Beton die Zähne aus. Zu wenig direkter Zug zum Tor. Note 4 Arp: Bis auf einen gut getimten Kopfball (39.) konnte der 21-jährige Mittelstürmer nichts ausrichten, prallte zumeist trotz erkennbaren Bemühens an der robusten Hansa-Mauer ab. Note 4 Skrzybski: Löste nach der Pause Arp ab. War deutlich mehr am Geschehen beteiligt – ohne allerdings das Glück zwingen zu können. Note 4 Mees: Brachte ab der 59. Minute anstelle von Porath frischen Wind in die Kieler Offensive. Doch auch dem Edel-Joker mangelte es in entscheidenden Momenten am Spielglück. Note 3 Kirkeskov: Kam in der 59. Minute für van den Bergh. Agierte defensiv konsequenter und schlug einige gefährliche Flanken in den Hansa-Strafraum. Note 3 Pichler: Der Reese-Nachfolger zeigte ab der 69. Minute in Ansätzen seine offensive Flexibilität. Die allerletzte Konsequenz fehlte aber auch dem Österreicher. Note 4 Sander: Kurzeinsatz ohne Bewertung.

Noch eine halbe Stunde. Wie soll das Comeback gelingen? Bremser versucht es mit Top-Joker Joshua Mees. Und seine Elf da unten mit einem Standard: Ecke Mühling, Holstein bleibt in der Aktion, der eingewechselte Mikkel Kirkeskov spielt von hinten den hohen Ball auf Fin Bartels, der stark auf Lorenz ablegt – Schuss an den linken Innenpfosten (63.). Wenig später erstmals Mees mit einem satten Abschluss (64.).

Aber die Uhr tickt erbarmungslos, Holstein kommt nur unzureichend vor den Kasten. „Ich muss mir ankreiden lassen“, sagt Bremser selbstkritisch, „dass ich der Mannschaft nicht die Lösungen für das letzte Drittel mit an die Hand gegeben habe.“ Dann eben wieder ein Standard: Ecke Kirkeskov, Lorenz drückt den Ball aufs Tor, aber Björn Rother klärt auf der Linie (75.).

Mit jedem gescheiterten Versuch wird die Mission hier aussichtsloser. Wenig später ist Feierabend. 0:2. Holstein Kiel bleibt im Keller stecken. Nun übernimmt Rapp. „Ich habe ihm schon gesagt, dass er eine absolut intakte Mannschaft übernehmen wird“, sagt Bremser. Aber eine, die jetzt erst einmal niedergeschlagen ist.