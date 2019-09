Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Freitagabend vor 15034 Zuschauern im Holstein-Stadion gegen Bundesligaabsteiger Hannover 96 mit 1:2 verloren. Für Kiel traf Lee (63.). Die Tore für die Gäste erzielten Ex-Storch Marvin Ducksch per Kopf in der 43. Minute und Cedric Teuchert in der 53. Minute.