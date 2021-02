Fürth

Mission Gipfelsturm gescheitert! Mit dem 1:2 (1:1) bei der Spielvereinigung Greuther Fürth kassierte Fußball-Zweitligist Holstein Kiel am Montagabend die erste Auswärtsniederlage dieser Saison. Und verpasste damit zugleich den Sprung auf Tabellenplatz eins – selbst verschuldet durch die miserable Chancenverwertung. Schon ein Remis hätte zur Pole Position gereicht. Die Liga selbst indes nimmt damit noch gewaltig an Spannung zu. Denn mit dem HSV, dem VfL Bochum, Greuther Fürth und den Störchen liegen nunmehr vier Teams gleichauf mit 42 Punkten an der Spitze.

Nicht der als Schnellstarter bekannte Gastgeber aus Fürth (20 Treffer in den ersten 30 Minuten) legte los wie die Feuerwehr, sondern Holstein Kiel. Eine perfekte Kombination über den stark beginnenden Niklas Hauptmann und Fabian Reese vollendete Joshua Mees mit einem „krummen Drallball“ zur frühen Störche-Führung (4.).

Ein echter Wirkungstreffer. Denn die Fürther Kleeblätter kamen ohne ihr Mittelfeld-Trio Sebastian Ernst (Gelb-Rot-Sperre), Paul Seguin (Gelbsperre) und Julian Green (positiver Corona-Test) und der dadurch bedingten Umstellung vom vertrauten 4-4-2-System mit Raute auf einen Wechsel zwischen einem 4-2-3-1 (gegen den Ball) und einem 4-3-3 zunächst überhaupt nicht auf Drehzahl. Die Störche hingegen drückten aufs Tempo, ließen die Kugel über weite Strecken gekonnt, teils gar sehenswert zirkulieren. Einziges Manko: ohne die Offensiv-Asse Fin Bartels (Gelbsperre) und Janni Serra (Muskelfaserriss) fehlte die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. Hauptmann (12.), Reese (24., 30., 33.) und der „falschen 9“, Jae-Sung Lee (35., 42.), ließen ihre Chancen bisweilen fahrlässig liegen.

Die Defensive der Störche arbeitete derweil im Kollektiv konzentriert, hatte kaum einmal Probleme. Bis auf eine Schlendrian-Phase zwischen der 20. und 30. Minute. Die nutzte Havard Nielsen (27.) mit einem Kopfball aus zwölf Metern nach Flanke von David Raum (zehnte Torvorlage) zum ebenso überraschenden wie unverdienten Ausgleich. Der aus Kieler Sicht negative Höhepunkt einer ansonsten aufstiegsreifen ersten Halbzeit.

Nach Wiederbeginn das gleiche Bild. Holstein deutlich überlegen, Greuther Fürth beschränkte sich auf Konter. Die Intensität der Zweikämpfe nahm auf beiden Seiten zu. Die Hektik ebenso. Und Reese (53.) vergab den nächsten Hochkaräter. Wie auch Lee (63.) nach toller Reese-Flanke.

In der 65. Minute übernahm Simon Lorenz den Part von Innenverteidiger Stefan Thesker, der an alter Wirkungsstätte angeschlagen vom Feld humpelte. Lorenz bekam drei Minuten nach seiner Einwechslung am eigenen 16-m-Raum keinen Zugriff im Zweikampf, Jonas Meffert verlor Nielsen aus den Augen – und schon hieß es 2:1 (68.). Oder auch nicht. Denn der Video-Schiedsrichter Johann Pfeifer hatte im Kölner Keller vollkommen zurecht eine Abseitsstellung des Torschützen gesehen.

Der finale Weckruf für die Störche? Oder das Signal zur Fürther Attacke? Weder noch. Doch die Franken mobilisierten in der Schlussphase immerhin nochmals allerletzte Kräfte. Und bestraften die mangelnde Effizienz der Kieler im Torabschluss mit brachialer Gewalt unter gütiger Mithilfe der Störche. Eine scharf getretene Ecke von Raum versenkte Alexander Mühling (86.) maximal unglücklich ins eigene Netz.

Das Ende vom Kieler Gipfelsturm-Traum gebar die Erkenntnis: die erste Auswärtsniederlage dieser Saison war überflüssig wie ein Kropf!

SpVgg Greuther Fürth: Burchert – Meyerhöfer, Barry, M. Bauer, Raum – Stach, Sarpei – Leweling (46. Tillmann), Nielsen, Hrgota (87. Kehr)- Abiama (89. Asta).

Holstein Kiel: Gelios – Dehm, Wahl, Thesker (65. Lorenz – 86. Arslan), Kirkeskov – Meffert – Mühling, Hauptmann (86. Girth) – Mees (78. Porath), Lee, Reese.

Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin) – Tore: 0:1 Mees (4.), 1:1 Nielsen (27.), 2:1 Eigentor Mühling (83.) – Zuschauer: keine – Gelbe Karten: -/Wahl.