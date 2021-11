Heidenheim

Ein mieser Start und ein Schuss ins Herz kurz vor dem Ende: Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sein Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim mit 1:2 (1:1) verloren. Zwischen den entscheidenden Szenen war die KSV dabei sogar dominant, versäumte es aber, klare Torchancen zu entwickeln und stand so am Ende mit leeren Händen da. Für Trainer Marcel Rapp die erste Niederlage im fünften Zweitliga-Spiel als Holstein-Trainer.

Wie erwartet ersetzt auf der Ostalb Stefan Thesker den verletzten Innenverteidiger Simon Lorenz, auf dem offensiven Kieler Flügel darf Fabian Reese von Beginn an ran, Steven Skrzybski ist wie Jonas Sterner mit einem Infekt zu Hause geblieben. Heidenheims Trainer Frank Schmidt wirft die Rotationsmaschine nach dem enttäuschenden 0:2 gegen Erzgebirge Aue vor der Länderspielpause etwas stärker an: Geipl, Schöppner, Pick und Kühlwetter statt Föhrenbach, Burnic, Leipertz und Thomalla.

Kalte Dusche nach nur 47 Sekunden

Und Kühlwetter ist es, der Holstein die eiskalte Dusche verpasst: Nachdem er das erste Kieler Geschenk, einen üblen Fehlpass von Geburtstagskind Johannes van den Bergh (35), nach 25 Sekunden noch nicht angenommen hat, sitzt der zweite Versuch nur Sekunden später und nach Geschenk Nummer zwei von Hauke Wahl. Mainka legt Kühlwetter den Ball mustergültig in den Strafraum, der Flachschuss aufs lange Eck sitzt mit Hilfe des Innenpfostens – 1:0 (1.).

Holstein ist sichtlich überrascht und braucht etwas, um sich zu berappeln. Dann versuchen die Störche, den gewohnten Ballbesitzfußball aufzuziehen. Doch Heidenheim hat Lunte gerochen, läuft hoch an und kommt gar nicht raus aus der Bescherung. Nach Neumanns Katastrophenball in die Füße von Pick grätscht van den Bergh den Heidenheimer gerade noch so ab (16.). Nach einem wilden Fehlpass von Wahl drischt Kühlwetter den Ball haarscharf am langen Pfosten vorbei (20.). Holstein präsentiert sich phasenweise kopflos. „Wir haben zu Beginn viel zu viele leichte Bälle verloren“, beklagt KSV-Cheftrainer Marcel Rapp nach dem Schlusspfiff. Sein Gegenüber Frank Schmidt hadert mit der Heidenheimer Ausbeute: „Nach 23 Minuten haben wir 7:0 Torschüsse – es muss mindestens 2:0 stehen“, so Schmidt.

1. FC Heidenheim – Holstein Kiel 2:1 (1:1) 1. FC Heidenheim: Müller – Busch, Hüsing, Mainka, Theuerkauf – Geipl (62. Föhrenbach), Schöppner – Mohr (90. Ramusovic), Pick (62. Leipertz) – Kühlwetter (71. Schimmer), Kleindienst, Holstein Kiel: Dähne – Neumann, Wahl, Thesker, van den Bergh (88. Kirkeskov) – Holtby – Mühling (88. Erras), Porath (71. Sander) – Bartels, Reese (71. Mees) – Pichler (60. Arp). Schiedsrichter: Patrick Hanslbauer (Altenberg) – Tore: 1:0 Kühlwetter (1.), 1:1 Bartels (30.), 2:1 Leipertz (85.) – Gelbe Karten: Geipl / Mühling, Neumann – Zuschauer: 5021. Torschüsse: 14/18 Pässe: 338/569 Passquote: 76/81 Prozent Ballbesitz: 38:62 Prozent Zweikämpfe: 45:55 Prozent Laufleistung: 124,86/121,01 km Fouls: 7/8 Ecken: 5/3

Denn nach einer halben Stunde erleben er und die 5021 Zuschauer Holstein plötzlich wieder im Geschäft: Benedikt Pichler setzt sich auf die rechte Seite ab und bringt den Ball perfekt in den Strafraum, Bartels versenkt aus acht Metern den ersten Kieler Torschuss der Partie zum 1:1 (30.). Wenig später steht es sogar beinahe 2:1 für die KSV, als der engagierte Reese nach einem langen Kieler Schlag allein auf Müller zuläuft, den Ball aber nicht vorbeibringen kann (34.). Auf der Gegenseite hat auch der FCH weiter gute Chancen, setzt Mohr einen Klasse-Heber auf die Latte (36.). Zur Pause steht es 1:1.

Holstein kommt mit Energie aus der Kabine. Und schraubt die Fehlerquote deutlich herunter, ist aufmerksamer, gedankenschneller. Und erobert damit die Spielkontrolle. „Im Laufe der Spielzeit sind wir ballsicherer geworden und sehr dominant“, sagt KSV-Coach Rapp. Holstein ist im zweiten Durchgang auch stets latent gefährlich – echte, große Chancen aber gibt es nicht, Strafraumszenen sind auf beiden Seiten rar gesät. „Wir müssen uns ankreiden lassen, dass wir uns nicht genug klare Torchancen erspielt haben“, sagt Rapp.

Dreimal Kleindienst – dann kommt Leipertz

Zehn Minuten vor dem Ende liegen die Karten auf dem Tisch – aber wer sticht? Im Showdown versuchen beide Teams, ihre verbliebenen Trümpfe auszuspielen. Auf FCH-Seite ist das vor allem Tim Kleindienst, der gleich drei Chancen vergibt, erst per Kopf nicht richtig an den Ball kommt (81.), dann per Volley an Dähne scheitert und den anschließenden Eckball per Kopf ans Außennetz setzt (83.). Das wahre Ass im Heidenheimer Ärmel aber heißt Robert Leipertz: Der Joker lässt einen Kleindienst-Ball auf der Brust abtropfen und donnert ihn dann volley aus 20 Metern hoch in die Maschen – 2:1 (85.).

Aus, vorbei, Holstein hat nichts mehr in der Hinterhand. „In der zweiten Halbzeit haben wir eigentlich alles unter Kontrolle, spielen einen guten Ball, aber es fehlt gefühlt immer ein Zentimeter“, klagt KSV-Innenverteidiger Thesker nach der Partie. „Und dann schießen die den Ball aus wer weiß wie vielen Metern in den Winkel – das nervt einfach.“

Holstein Kiel in Noten Dähne: Ohne Abwehrchance bei den Gegentreffern. Bewahrte sein Team mit starken Rettungstaten gegen Kühlwetter (44.) und Schimmer (83.) vor weiteren Einschlägen. Die Arbeit mit dem Ball am Fuß ist ausbaufähig. Note 2 Neumann: Insgesamt solider Auftritt des Rechtsverteidigers. Seine zuletzt gezeigte Dynamik im Vorwärtsgang blieb auf der Schwäbischen Alb allerdings in Ansätzen stecken. Note 3 Wahl: Ein gebrauchter Nachmittag für den Kapitän. Schlampige Ballverarbeitung vor dem 0:1 nach 47 Sekunden. Auch danach immer wieder mit Fehlern im Pass- und Stellungsspiel. Wirkte insgesamt zu schläfrig. Note 5 Thesker: Es dauerte gut 30 Minuten, bis die Abstimmung mit Wahl in der Innenverteidigung funktionierte. Ohne dicken Patzer, dennoch war dem Vertreter des angeschlagenen Lorenz in einigen Aktionen die mangelnde Spielpraxis anzumerken. Verlor vor dem 1:2 das Kopfballduell gegen Kleindienst. Note 4 van den Bergh: Begann an seinem 35. Geburtstag mit einem schlampigen Pass am eigenen Hoheitsbereich nach 19 Sekunden und einem falschen Einwurf (5.). Kam am Ende der Partie einen Schritt zu spät beim goldenen Distanzschuss des Heidenheimers Leipertz (85.). Dazwischen zumeist stabil als Linksverteidiger, im Vorwärtsgang ohne die ganz großen Momente. Note 4 Holtby: Steigerte sich nach unterdurchschnittlicher erster Hälfte nach der Pause auf der Sechserposition. Laufstärkster Storch mit 12,85 Kilometern. Note 3 Bartels: Bester Kieler Feldspieler. Erzielte mit seinem zweiten Saisontreffer den Ausgleich (30.). Mit seinen 34 Lenzen ältester Zweitliga-Torschütze in diesem Spieljahr. Strotzte auch als Anspielstation vor Tatendrang. Note 2 Mühling: 45 Minuten lang blass, dann als Antreiber und Balleroberer mit mehr Akzenten ohne großen Glanz. Verpasste in der 47. Minute das 2:1. Note 4 Porath: Nicht so auffällig wie zuletzt in Durchgang zwei beim 2:1 gegen Dresden. Einige kreative Momente, zumeist aber nur Mitläufer im Mittelfeld. Mitunter nicht resolut genug im Zweikampf. Note 4 Reese: Bis zu seiner Auswechslung gefährlichster Kieler Angreifer. Schlug einige gute Flanken, vergab aber nach rasantem Sprint in der 34. Minute den Riesen zur 2:1-Führung. Note 3 Pichler: Enorm fleißig, biss jedoch in vorderster Front zu oft auf Heidenheimer Granit. Immerhin: der Österreicher bereitete mit seiner besten Aktion den Ausgleichstreffer vor. Ließ einen Hochkaräter (49.) liegen. Note 4 Arp: Löste nach einer Stunde Pichler als Sturmspitze ab, konnte sich aber in keiner Szene entscheidend durchsetzen. Note 5 Sander: Kam nach 71 Minuten für Porath. Konnte dem Geschehen allerdings auch nicht den entscheidenden Stempel aufdrücken. Note 4 Mees: Folgte ebenfalls in der 71. Minute auf Reese. Doch zum Status „Edel-Joker“ reichte es diesmal nicht. Note 4 Kirkeskov und Erras: Kurzeinsätze ohne Wertung. Dähne: Ohne Abwehrchance bei den Gegentreffern. Bewahrte sein Team mit starken Rettungstaten gegen Kühlwetter (44.) und Schimmer (83.) vor weiteren Einschlägen. Die Arbeit mit dem Ball am Fuß ist ausbaufähig. Note 2 Neumann: Insgesamt solider Auftritt des Rechtsverteidigers. Seine zuletzt gezeigte Dynamik im Vorwärtsgang blieb auf der Schwäbischen Alb allerdings in Ansätzen stecken. Note 3 Wahl: Ein gebrauchter Nachmittag für den Kapitän. Schlampige Ballverarbeitung vor dem 0:1 nach 47 Sekunden. Auch danach immer wieder mit Fehlern im Pass- und Stellungsspiel. Wirkte insgesamt zu schläfrig. Note 5 Thesker: Es dauerte gut 30 Minuten, bis die Abstimmung mit Wahl in der Innenverteidigung funktionierte. Ohne dicken Patzer, dennoch war dem Vertreter des angeschlagenen Lorenz’ in einigen Aktionen die mangelnde Spielpraxis anzumerken. Verlor vor dem 1:2 das Kopfballduell gegen Kleindienst. Note 4 van den Bergh: Begann an seinem 35. Geburtstag mit einem schlampigen Pass am eigenen Hoheitsbereich nach 19 Sekunden und einem falschen Einwurf (5.). Kam am Ende der Partie einen Schritt zu spät beim goldenen Distanzschuss des Heidenheimers Leipertz (85.). Dazwischen zumeist stabil als Linksverteidiger, im Vorwärtsgang ohne die ganz großen Momente. Note 4 Holtby: Steigerte sich nach unterdurchschnittlicher erster Hälfte nach der Pause auf der Sechserposition. Laufstärkster Storch mit 12,85 Kilometern. Note 3 Bartels: Bester Kieler Feldspieler. Erzielte mit seinem zweiten Saisontreffer den Ausgleich (30.). Mit seinen 34 Lenzen ältester Zweitliga-Torschütze in diesem Spieljahr. Strotzte auch als Anspielstation vor Tatendrang. Note 2 Mühling: 45 Minuten lang blass, dann als Antreiber und Balleroberer mit mehr Akzenten ohne großen Glanz. Verpasste in der 47. Minute das 2:1. Note 4 Porath: Nicht so auffällig wie zuletzt in Durchgang zwei beim 2:1 gegen Dresden. Einige kreative Momente, zumeist aber nur Mitläufer im Mittelfeld. Mitunter nicht resolut genug im Zweikampf. Note 4 Reese: Bis zu seiner Auswechslung gefährlichster Kieler Angreifer. Schlug einige gute Flanken, vergab aber nach rasantem Sprint in der 34. Minute den Riesen zur 2:1-Führung. Note 3 Pichler: Enorm fleißig, biss jedoch in vorderster Front zu oft auf Heidenheimer Granit. Immerhin, der Österreicher bereitete mit seiner besten Aktion den Ausgleichstreffer vor. Ließ einen Hochkaräter (49.) liegen. Note 4 Arp: Löste nach einer Stunde Pichler als Sturmspitze ab, konnte sich aber in keiner Szene entscheidend durchsetzen. Note 5 Sander: Kam nach 71 Minuten für Porath. Konnte dem Geschehen allerdings auch nicht den entscheidenden Stempel aufdrücken. Note 4 Mees: Folge ebenfalls in der 71. Minute auf Reese. Doch zum Status „Edel-Joker“ reichte es diesmal nicht. Note 4 Kirkeskov und Erras: Kurzeinsätze ohne Wertung.

Die erste Liga-Niederlage unter Trainer Rapp ist bitter. „Mein Gefühl ist: Es war nie leichter, in Heidenheim zu gewinnen, als heute. Aber dass wir es nicht getan haben, haben wir uns selbst zuzuschreiben“, sagt KSV-Sportchef Uwe Stöver. „Das tut weh.“