Holstein Kiel verliert Auftakt beim FC St. Pauli deutlich mit 0:3

Hamburg

Das haben sie sich anders vorgestellt. Ganz anders. Fußball-Zweitligist Holstein Kiel verliert am Sonntagnachmittag zum Auftakt in die neue Saison beim FC St. Pauli mit 0:3. Ein amtlicher Fehlstart. „Wir haben in allen Bereichen zu wenig gemacht. Wir haben uns zu viele taktische Fehler geleistet, nicht gut verteidigt und mit zu wenig Überzeugung nach vorne gespielt“, sagt Alexander Mühling hinterher. „So kann man hier nicht gewinnen. Die Niederlage ist auch in der Höhe verdient.“

Stunden zuvor ist die Welt noch in Ordnung. Um 12.20 Uhr betreten die Störche erstmals seit Mai wieder Zweitliga-Rasen. Platzbegehung, begleitet von zaghaften Pfiffen im noch spärlich gefüllten Millerntorstadion. Als die Kiezkicker eine halbe Stunde später einlaufen, bebt der Tempel dann aber so richtig, die meisten der am Ende 8900 Fans sind mittlerweile da, drehen gewaltig am Lautstärkeregler. Was für eine Atmosphäre.

Arp erhält den Vorzug im Sturm

Trainer Ole Werner hält im Angesicht der Hamburger Wand mit seiner nominellen Top-Elf dagegen, lässt die Neuzugänge Patrick Erras und Steven Skrzybski los, spielt aber auch eine besondere Karte aus: Im Sturmzentrum erhält Jann-Fiete Arp den Vorzug vor Hólmbert Aron Fridjónsson. Das Ex-HSV-Supertalent in der Höhle des Löwen. Eine erzwungene Anpassung hinten links: Johannes van den Bergh fühlt sich krank, wird von Mikkel Kirkeskov vertreten.

Dann wird es ernst. Im Konfettiregen betreten die Mannschaften das Feld. 13.30 Uhr, Anpfiff, die neue Saison ist für Holstein auf dem Weg. Und die KSV läuft direkt in die erste braun-weiße Druckwelle: Fabian Reese muss eine Flanke von Leart Paqarada am kurzen Pfosten gegen Daniel-Kofi Kyereh zur Ecke klären. Die köpft Simon Makienok, zweiter Stürmer neben Guido Burgstaller, links vorbei (1.). Durchpusten.

Traumtor von Paqarada leitet die Niederlage ein

St. Pauli ist hier spielbestimmend, erobert viele zweite Bälle, hält die Störche in Bewegung. Holstein kommt nicht in die Abläufe, kann keine Kombinationsmuster aufziehen. Und kassiert das 0:1. Paqarada kann den Ball ohne jeden Gegnerdruck durch den Halbraum treiben, visiert den rechten Winkel an – und versenkt unnachahmlich (11.). Traumtor. Aber auch ganz schwach verteidigt.

Da ist ein richtig dicker Knoten zu durchschlagen. Aber Holsteins Waffen sind stumpf. Es dauert bis zur Mitte der Halbzeit, dass die KSV mal so etwas wie Ballbesitzspiel aufzieht. Aber es bleibt bei Ansätzen. Die gefährlichere Mannschaft ist und bleibt St. Pauli, das immer wieder die Halbräume bespielt oder mit Chip-Bällen in die Lücken der Kette stößt. Das Publikum raunt und applaudiert im Minutentakt.

FC St. Pauli – Holstein Kiel 3:0 (1:0) FC St. Pauli: Vasilj – Zander, Ziereis, Medic, Paqarada – Smith (48. Aremu), Becker (86. Daschner), Benatelli, Kyereh (86. Buchtmann) – Burgstaller, Makienok (70. Dittgen). Holstein Kiel: Gelios – Neumann (75. Korb), Wahl, Komenda (46. Lorenz), Kirkeskov – Erras, Mühling, Skrzybski (75. Porath) – Bartels, Arp (62. Fridjónsson), Reese (62. Mees). Schiedsrichter: Arne Aarnink (Nordhorn) – Tore: 1:0 Paqarada (11.), 2:0 Kyereh (62.), 3:0 Burgstaller (90.+1) – Gelbe Karten: - / Mühling – Zuschauer: 8900. Torschüsse: 12 / 12 Ecken: 4 / 3 Ballbesitz: 48 / 52 Prozent Passquote: 79 / 80 Prozent Zweikampfquote: 58 / 42 Prozent Laufleistung: 114,85 km / 110,41 km

Komenda verletzt sich offenbar schwerer am Fuß

Von den Störchen kommt zu wenig, das letzte Drittel ist Brachland. In der Tiefe gibt es kaum Optionen, kaum Dynamik. 42. Minute, Ballverlust nach uninspirierter Angriffsaktion, St. Pauli setzt zum Konter an, am Ende verfehlt Burgstaller das Tor aus spitzem Winkel knapp. Dann ist Pause. Bitter: Unmittelbar vor dem Pfiff verletzt sich Marco Komenda am linken Fuß, ruft sofort die Teamärzte herbei, die ihn minutenlang behandeln und vom Platz tragen. „Es sieht erst mal nicht so richtig gut aus“, sagt Werner hinterher. „Das Sprunggelenk ist betroffen.“

Er bringt zur zweiten Hälfte Simon Lorenz rein. Ansonsten bleibt das Personal unverändert. Das macht es nach vorne jetzt etwas besser: Mal ein ordentlicher Angriff über rechts, der Abschluss von Fabian Reese ist aber zu schwach auf der Brust (47.). Arp gewinnt ein Laufduell, holt eine Ecke raus (49.). Nach der fackelt es aber lichterloh: St. Pauli kontert gegen die dünne Restverteidigung, Skrzybski, Kirkeskov und Gelios können mit vereinten Kräften irgendwie gegen Burgstaller löschen.

Burgstaller macht in der Nachspielzeit den Deckel drauf

Es ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Offensiv muss Holstein das Tempo erhöhen, mit mehr Risiko spielen. Aber möglichst nicht auf Kosten der Defensive. St. Pauli lauert auf jeden Fehler, bleibt griffig – und macht das Tor. Finn Ole Becker kann vor dem Strafraum aufziehen, trägt den Ball raus auf die linke Seite und spielt ihn diagonal ins Zentrum. Da ist Kyereh - 2:0 (62.). Die Vorentscheidung.

Doppelwechsel, Joshua Mees und Fridjónsson rein. Geht noch was? Wohl kaum. Es fehlt die Handlungsschnelligkeit, die Schärfe. Holstein kommt kaum mehr in die Duelle. Hier liegt eher das 0:3 in der Luft. Und es fällt: Maximilian Dittgen kann unbedrängt von rechts flanken, Kyereh jagt den Ball per Seitfallzieher rein. Aber: Abseits. Die schönste Aktion des Tages wird zurückgepfiffen (84.).

Nur: Das ist noch nicht das Ende. Das besorgt Burgstaller in der Nachspielzeit. 0:3, der Fehlstart von Holstein Kiel ist besiegelt. „Wir werden diese Dinge in Ruhe besprechen und auf Ursachenforschung gehen. Das war eine sehr einseitige Sache. Der Gegner war viel zu überlegen“, sagt Werner enttäuscht. Viel Zeit bleibt nicht: Am Sonntag geht es zu Hause ins Null-Punkte-Duell mit Schalke 04.