Holstein Kiel verliert Heimspiel mit 1:2

Holstein-Coach Ole Werner musste vor dem Anpfiff den Südkoreaner Jae-Sung Lee ersetzen, der nach dem HSV-Spiel über Leistenprobleme klagte. Für ihn rückte Finn Porath in die Startelf.

Die Gastgeber hatten in der 2. Minute die erste Möglichkeit. Salih Özcan setzte sich stark auf der linken Seite durch, passte in die Mitte auf den mit gelaufenen Finn Porath, der die Hereingabe knapp verpasst. Im Gegenzug (3.) versuchte Jeremias Lorch sein Glück mit einem Fernschuss, der jedoch knapp drei Meter am Gehäuse von KSV-Keeper Ioannis Gelios vorbei ging. 30 Sekunden später hatte Stefan Aigner die große Möglichkeit, die Hessen in Führung zu bringen, doch der 32-Jährige brachte das Kunststück fertig, den Ball am leeren Tor vorbeizuschieben. Glück für die Störche.

Alexander Mühling muss verletzt das Feld verlassen

Schrecksekunde dann auf Seiten der Kieler. Nach einem Zweikampf mit Paterson Chato prallte KSV-Mittelfeldmotor Alexander Mühling an die Bande und musste von Mannschaftsarzt Mrugalla behandelt werden. Für den 27-Jährigen (Schnittwunde am Knie) war das Spiel beendet. Gestützt musste Mühling in die Kabine gebracht werden. Für ihn kam Jannik Dehm (13.).

Hauke Wahl trifft zur 1:0-Führung

Wiesbaden hat zu diesem Zeitpunkt mehr Ballbesitz - Kiel kontert. Finn Porath zog in der 20. Spielminute aus gut 20 Metern ab, doch Tobias Schwede konnte den Schuss blocken. Eine Minute später dann das 1:0 für die Hausherren. Einen Freistoß von Salih Özcan leitete Phil Neumann weiter auf KSV-Kapitän Hauke Wahl (21.), der das Leder nur noch über die Linie drücken musste.

Lindner pariert gegen Porath (33.)

Fortan bestimmte Holstein die Partie, jetzt spielen die Hessen auf Konter. Sascha Mockenhaupt konnte sich in der 28. Minute geschickt durchsetzen, doch KSV-Innenverteidiger Stefan Thesker konnte die Situation klären. SV-Keeper Heinz Lindner bewahrte sein Team in der 33. Minute vor einem höheren Rückstand. Mit einer Glanzparade parierte der 29-jährige Österreicher einen plaziert geschossenen Freistoß von Finn Porath. Auf der Gegenseite plückte KSV-Keeper Ioannis Gelios (36.) eine Flanke vor dem einschussbereiten SV-Torjäger Manuel Schäffler herunter.

Jeremias Lorch (40.) gleicht aus zum 1:1

In der 40. Minute dann der Ausgleich für die Gäste. Einen Freistoß von Tobias Schwede konnte die KSV-Abwehr noch blocken, der Abpraller landete bei Jeremias Lorch, der keine Mühe hatte, den Ball aus kurzer Distanz ins Tor zu schieben. die letzte Chance in den ersten 45 Minuten hatten die Wiesbadener. Sascha Mockenhaupt (45.+2.) zog aus knapp 20 Metern ab, aber Ioannis Gelios war auf dem Posten und konnte parieren.

Wiesbaden mit ersten Torchancen (47., 51.)

Schiedsrichter Sven Jablonski pfiff die zweite Halbzeit, wegen des Gewitters, mit fünf minütiger Verspätung an. Die erste Chance hatten wiederum der SV. Jeremias Lorch (47.) flankte von der rechten Seite auf Marcel Titsch-Rivero, der aber das Leder knapp vorbeisetzte. In der 51. Minute die nächste Großchance für den aktiveren Gast. Stefan Aigner köpfte, ebenfalls aus kurzer Distanz, eine Flanke von Röcker knapp über das KSV-Gehäuse.

Aigner trifft zum 2:1 für die Gäste

In der 56. Minute dann das 2:1 für den SV Wehen Wiesbaden. Manuel Schäffler legte perfekt mit der Hacke auf Stefan Aigner ab, der den Ball mit einem Drehschuss verwandelte. KSV-Coach Ole Werner reagierte. Für den defensiven Phil Neumann brachte er in der 60. Minute Angreifer Lion Lauberbach. Finn Porath (63.) kam nach einer Flanke von Jannik Dehm frei zum Kopfball, doch auch er setzte den Ball rechts neben das Tor.

Lindner mit toller Parade gegen Reese (72.)

Wieder ist es Porath (66.) mit der nächsten Chance. Der 23-Jährige befördert den Ball jedoch aus 20 Metern über das SV-Tor. Holstein machte Druck. Fabian Reese (72.) fand mit einem 18-Meterkracher seinen Meister in SV-Keeper Lindner. Wieder ist es der Schlussmann der Gäste, der einen schönen Kopfball des eingewechselten Lion Lauberbach (75.) entschärft. Gästeakteur Paterson Chato sah in der 79. Spielminute nach einem Foul an Salih Özcan die Gelb-Rote Karte und schwächte sein Team damit.

Dreifachwechsel (85.) dann bei den Störchen. Für Emmanuel Iyoha, Jannik Dehm und Fabian Resse kamen Dominik Schmidt, Makana Baku sowie David Atanga. Innenverteidiger Stefan Thesker wurde von Trainer Ole Werner ins Sturmzentrum beordert. Die Kieler setzten alles auf eine Karte, jedoch ohne Erfolg. Lauberbach (87.), Özcan (88.) und Makana Baku (90.) vergaben die letzten Chancen beim Powerplay. Die Wiesbadener entführten mit Glück und Geschick die drei Punkte aus dem Holstein-Stadion.

