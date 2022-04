Darmstadt

Bedurfte es noch eines Beweises, dass Holstein Kiel in dieser Saison ernsthaft um den Klassenerhalt in der Zweiten Fußball-Bundesliga zittern muss, dann hat der Auftritt der Störche in Darmstadt diesen eindrucksvoll geliefert. Eine unerklärlich schwache erste Halbzeit war die Basis für die restlos verdiente 1:3 (0:2)-Niederlage beim Aufstiegsaspiranten aus Hessen. Dass der etatmäßige Elfmeter-König Alexander Mühling in der 60. Minute auch noch vom Punkt scheiterte, passte zu diesem aus Kieler Sicht komplett missratenen Sonnabendnachmittag.

Die Talfahrt der Störche in Zahlen: fünf Niederlagen in den vergangenen sechs Spielen

Die fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Partien lässt die Sorgenfalten im Holstein-Lager angesichts des harten Restprogrammes extrem tief geraten. Zwar beträgt der Vorsprung auf Relegationsrang 16 dank der Dresdner Heimniederlage gegen Schalke weiter sechs Punkte. Doch die Leistung speziell in den ersten 45 Minuten erweckt schlimmste Befürchtungen.

Darmstadt 98 – Holstein Kiel 3:1 (2:0) Darmstadt 98: Schuhen – Bader (85. Ronstadt), P. Pfeiffer, Sobiech, Holland – T. Kempe, M. Mehlem – Manu (67. Skarke), Honsak (67. Honsak) – L. Pfeiffer (67. P. Tietz), Seydel (85. Karic). Holstein Kiel: Dähne – Neumann, Lorenz, Thesker (46. Bartels), Komenda – Holtby (85. Arslan) – Arp (46. Wriedt), Sterner (75. Korb), Mühling, Reese – Pichler (61. Skrzybski). Schiedsrichter: Sven Waschitzki-Günther – Tore: 1:0 Bader (10.), 2:0 Seydel (45.+1), 2:1 Wriedt (49.), 3:1 Manu (50.) – Zuschauer: 14 000 – Gelbe Karten: Manu, P. Pfeiffer/Komenda, Neumann – Besonderes Vorkommnis: Schuhen (60.) pariert Foulelfmeter von Mühling . Torschüsse: 22:8. Schüsse aufs Tor: 6:2. Laufleistung: 114,92:114,03 km. Passquote: 83:82 Prozent. Ballbesitz: 47:53 Prozent. Zweikampfquote: 59:41 Prozent. Ecken: 7:3. Chancen: 11:3. x-Goals: 3,46:0,65.

Kein Tempo, keine Raumaufteilung (weder offensiv noch defensiv), kein zweitligataugliches Zweikampfverhalten, kein Pressing, keine Ideen im Spielaufbau, kein Selbstvertrauen, keine eigene Torchance bei gleich sieben Hochkarätern der bis zur Pause in allen Bereichen überlegenen Lilien – eine schockierende Zwischenbilanz für das Kieler Kollektiv. Dass nur Matthias Bader (10.) und der Ex-Storch Aaron Seydel (45.+1) mit ihren Toren das Böllfenfalltor beben ließen, war aus Sicht der Gäste reines Glück.

Hoffnung schnell erloschen: Anschlusstreffer von Otschi Wriedt war zu wenig

„Mit der Spielleistung hatten wir heute keine Punkte verdient“, stellte Holstein-Sportchef Uwe Stöver final trotz einer leichten Steigerung in Durchgang zwei zu Recht fest. Tatsächlich hatte der ghanaische Nationalspieler und potenzielle WM-Teilnehmer „Otschi“ Wriedt mit der ersten Ballberührung nach seiner Einwechslung die Kugel zum 1:2-Anschlusstreffer (49.) über die Linie gemurmelt und mit dem zwölften Joker-Tor der Kieler (Liga-Spitze) ein kleines Licht der Hoffnung angezündet. Nur 91 Sekunden später war dieses auch schon wieder erloschen.

Die Störche in Noten Dähne: Ein Alptraum-Nachmittag für einen Torwart. Unglücklich beim 0:1, kaum Chancen zur Bewährung in der Folge und dennoch drei Gegentore. Note 4 Neumann: Konnte seine gewohnte Dynamik weder als Rechtsverteidiger der Vierer- noch der Dreierkette nach dem Seitenwechsel einbringen. Zweikampfquote: nur 29 Prozent! Note 5 Lorenz: Noch der stabilste Verteidiger der desolaten Kieler Defensive. In den entscheidenden Momenten mangelte es indes auch ihm an Entschlossenheit. Note 4 Thesker: Zu oft zu langsam in Kopf und Beinen. Auch als Organisator der Viererkette bis zur Pause kein Faktor. Note 5 Komenda: Ausgerechnet gegen seinen Ausbildungsverein servierte die in Normalform bissigste Defensivkraft der Störche eine Leistung mit deutlich mehr Schatten als Licht. Zweikampfquote: 33 Prozent! Note 5 Holtby: Als routinierter Chefstratege im defensiven Mittelfeld diesmal ein Ausfall. Ballverlust vor dem 0:2. Auch im offensiven Umschaltspiel ohne Esprit. Note 5 Arp: Zahlen als Symbolik für einen untauglichen Auftritt als offensiver Außenspieler. Mit 34,82 km war der 22-Jährige schnellster Storch am Böllenfalltor. Beim Gegentreffer zum 0:2 aber zu langsam im Rückwärtssprint gegen Vorlagengeber Bader. Schon das 0:1 hatte er mit einem Ballverlust wider Willen eingeleitet. Note 5 Sterner: Der 19-Jährige zahlte bei seinem dritten Zweitliga-Startelf-Einsatz Lehrgeld – und das auf seiner Lieblingsposition im zentralen Mittelfeld. Beim 0:1 ließ er die Lücke für Bader, beim 1:3 war er gegen Holland bei dessen Assist nur Statist. Note 5 Mühling: Ein restlos gebrauchter Tag für den Kapitän. Lange Zeit nur Mitläufer statt Motor im Spielaufbau. Dann verschoss der etatmäßige Elfmeter-König den zweiten seiner insgesamt 18 Strafstöße in Liga zwei. Note 5 Reese: Der erhoffte Umschaltspieler war erschreckend unsichtbar, wirkte teils sogar schwerfällig auf dem Flügel. Seine Flanke führte zwar zum Kieler Elfmeter, vor dem 0:1 sah er derweil seinen Gegenspieler und Torschützen Bader nur mit dem Fernglas. Note 5 Pichler: 45 Minuten lang Einzelkämpfer ohne Lieferdienst der Kollegen in vorderster Front. Holte nach der Pause den Strafstoß heraus, musste aber nach dem Foul von 98-Keeper Schuhen mit einem Brummschädel vom Platz. Note 4 Wriedt: Kam ab der 46. Minute für Arp, sah und traf. Der ghanaische Nationalspieler weckte mit seinem Tor zum 1:2 (49.) bei seiner ersten Ballberührung kurzzeitig zarte Kieler Hoffnungen. Tauchte danach wieder unter und vergab noch einen Riesen (84.). Note 4 Bartels: Löste zum zweiten Durchgang Thesker ab. Ließ nach auskurierter Covid-19-Infektion seine Klasse nur selten aufblitzen. Note 4 Skrzybski: Lief als Ersatz für den angeschlagenen Pichler nach einer Stunde auf den Platz – und war danach doch nicht zu sehen. Note 5 Korb und Arslan: Kurzeinsätze ohne Wertung.

Es ehrt die Störche, dass sie selbst nach dem erneut durch eigene defensive Fahrlässigkeit begünstigte 1:3 durch Braydon Manu (50.) nicht aufsteckten. Dann schritt Mühling zum Elfmeterpunkt, Marcel Schuhen hatte zuvor Benedikt Pichler im Luftduell zu Boden gerammt, zielte auf die rechte Seite – und scheiterte am 98-Keeper (60.). Es war der erst zweite Fehlschuss des 29-Jährigen bei seinen insgesamt 18 Versuchen in Liga zwei.

Lewis Holtby: „Müssen gegen den HSV ein besseres Gesicht zeigen“

„Wir haben aufgrund unserer schwachen ersten Halbzeit einen verdienten Sieg der Lilien gesehen. Wir waren zu langsam im Kopf, auch mit dem Ball, haben uns viel zu langsam bewegt. Nach dem Seitenwechsel waren wir gut im Spiel, hatte es auch ein Stück weit im Griff. Wir haben dann nach dem Anschlusstreffer eine super Umschaltchance – und bekommen aus der das 1:3“, sagte KSV-Cheftrainer Marcel Rapp nach dem Abpfiff ernüchtert.

Eine korrekte Beschreibung, doch eine Erklärung für den desolaten Auftritt hatte der 42-Jährige direkt nach der Partie naturgemäß nicht parat. Auf den Punkt brachte es derweil Mittelfeld-Routinier Lewis Holtby nach seiner bislang schwächsten Vorstellung im Holstein-Trikot: „Wir haben in der ersten Halbzeit alles vermissen lassen, was wir uns vorgenommen haben. Jetzt gilt es weiter zu arbeiten. Wir müssen in der nächsten Woche ein besseres Gesicht zeigen.“

Dann, wenn es zu Hause im Sonntagsdienst gegen den Hamburger SV geht. Es ist für die KSV Holstein das erste von sechs Endspielen im Kampf um Platz 15. Am Ostersonnabend wartet dann Dynamo Dresden auf die Störche ...