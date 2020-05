Ole Werner: "Die effektivere Mannschaft hat gewonnen"

Kiel

Stimmen zur 1:2-Niederlage beim VfL Bochum:

Lion Lauberbach (Angreifer der KSV Holstein): Ich würde sagen, dass wir insgesamt ein gutes Spiel gemacht haben. In der ersten Halbzeit hatten wir viele gute Möglichkeiten, aber leider verpasst haben, das Tor zu machen. Der Gegner war total effektiv in den Räumen, die wir ihnen gegeben haben. Wir haben es in der zweiten Halbzeit nicht geschafft, in den torgefärlichen Raum zu kommen.

Ole Werner: (Chefcoach der Kieler Störche): Wir sind natürlich enttäuscht, dass wir das Spiel verloren haben. Wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt und hatten den Gegner komplett im Griff. Wir haben in der Phase keine klare Torchance zugelassen - hätten aber selber zweimal die Möglichkeit zu treffen und lassen die Chancen leider liegen. Wir kommen schlecht aus der Pause und haben 20 Minuten nicht das gespielt, was wir uns von der Ordnung versprechen. In der Phase trifft der Gegner. Jannik muss kurz vor Schluss dass 2:2 machen. Wir müssen uns dem effektiveren Gegner geschlagen geben.

Jonas Meffert (Mittelfeldakteur der KSV Holstein): Wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Wir müssen zwei zu null in Führung gehen. Die Bochumer haben es eiskalt gemacht in der 2. Halbzeit. Wir hätten den Ausgleich verdient gehabt.

