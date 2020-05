Holstein Kiel verliert 1:2 beim VfL Bochum

Kiel

KSV-Coach Ole wechselte gegenüber dem 3:2-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart sein Team auf zwei Positionen. Für Johannes van den Bergh verteidigte Young-Jae Seo auf der linken Abwehrseite und für Offensivakteur Fabian Reese rückte David Atanga in die Startformation. KSV-Mittelfeldmotor Salih Özcan fällt weiterhin mit Adduktorenproblemen aus.

Die Störche machten von Beginn an Druck. Finn Porath holte bereits nach drei Minuten die erste Ecke für die Kieler heraus. Holstein war das aktivere Team und kam durch Alexander Mühling (4.) und Emmanuel Iyoha (5.) zu den ersten Chancen.

David Atanga mit der ersten großen Chance gegen Bochum

In der 7. Spielminute hatten die Gastgeber die erste Chance nach einem Eckball, aber Jae-Sung Lee konnte die Situation klären. KSV-Angreifer David Atanga hatte drei Minuten später die große Chance, die Kieler in Führung zu bringen, doch er scheiterte aus etwa elf Metern an VfL-Keeper Manuel Riemann. Jae-Sung Lee hatte den 23-Jährigen vorher gekonnt in Szene gesetzt.

Gelios pariert gegen Zulj

Der agile Alexander Mühling spielte in der 19. Minute wiederum Atange frei, der aber an VfL-Abwehrspieler Vassilis Lampropoulus hängen blieb. Der VfL hingegen hatte in der 24. Minute seine erste Torchance, aber Robert Zulj scheiterte mit seinem Distanzschuss an KSV-Keeper Ioannis Gelios. Es ging hin und her. 160 Sekunden später war es wieder David Atanga, der mit einer Direktabnahme in Riemann seinen Meister fand. Alex Mühling bereitete mustergültig vor.

Danach waren wieder die Gastgeber am Drücker: VfL-Akteur Robert Tesche (32.) setzte sich geschickt auf der rechten Seite durch, doch KSV-Kapitän Hauke Wahl klärte per Kopfabwehr. Im Gegenzug setzte David Atanga per Kopf Jae-Sung Lee in Szene, jedoch konnte der Schuss des Südkoreaners geblockt werden.

VfL-Verteidiger Danilo rettet gegen Iyoha

In der 41. Minute konterten die Störche über den schnellen Atanga. Sein Querpass fand Emmanuel Iyoha, aber Danilo verteidigte im eigenen Strafraum stark. Mit einem 0:0-Unentschieden verabschiedeten sich beide Mannschaften in die Halbzeitpause, wobei David Atanga die Störche durchaus in Führung hätte bringen können, beziehungsweise müssen.

KSV-Coach Ole Werner vertraute zu Beginn der zweiten Halbzeit seiner Startelf, während sein Pendant vom VfL Bochum, Thomas Reis, Vitaly Janelt für Robert Tesche brachte.

Osei-Tutu (49.) trifft für den VfL Bochum

In der 49. Minute dann die kalte Dusche für die Kieler. Die erste klare Torchance für den VfL konnte Jordi Osei-Tutu nutzen und ließ KSV-Keeper Gelios mit seinem Flachschuss aus knapp 10 Metern keine Chance. Pantovic hatte den 21-Jährigen mustergültig bedient.

Porath (52.) trifft per Kopf die Latte

Finn Porath hatte drei Minuten später die Möglichkeit zum Ausgleich, sein Kopfball landete jedoch nur an der Latte. KSV-Coach Ole Werner reagierte (56.) und brachte per Dreierwechsel Johannes van den Bergh für Seo, Fabian Reese für David Atanga und Lion Lauberbach für Emmanuel Iyoha ins Spiel.

Ganvoula (63.) erhöht auf 2:0

Doch das Tor erzielten die Bochumer. Silvere Ganvoula, von Zulj freigespielt, tauchte in der 63. Minute frei vor Gelios auf und schob eiskalt zum 2:0 für den VfL ein. Es war bereits das 13. Saisontor des Angreifers.

Jonas Meffert (74.) gelingt der Anschlusstreffer

Dann in der 74. Minute der Anschlusstreffer für die Störche. Fabian Reese holte einen Eckstoß heraus, den Alex Mühling trat. Stefan Thesker verlängerte auf Jonas Meffert, der per Kopf seinen zweiten Saisontreffer erzielte. Die nächste Möglichkeit hatten dann wieder die Bochumer. Pantovic (78.) zog aus der Distanz ab - Gelios lenkte den Ball gekonnt um den linken Pfosten. Holstein versuchte spielerisch zum Erfolg zu kommen - die Bochumer hielten mit Kampf und Leidenschaft dagegen.

Dehm vergibt Ausgleich

Der eingewechselte Maier (82.) hatte eine Minute nach seiner Einwechslung die Riesen-Möglichkeit, auf 3:1 zu erhöhen, sein Schuss prallte aber gegen die Latte. Holstein hatte durch Stefan Thesker (85.) nochmals die Möglichkeit zum Ausgleich, doch der Innenverteidiger verpasste die Flanke von der linken Seite knapp. Die nächste Großchance vergab der eingewechselte Jannik Dehm (90.+2.) in der Nachspielzeit, als er eine Flanke von van den Bergh über das Tor schoss.

So blieb es schlussendlich beim 2:1-Erfolg des VfL Bochum.

