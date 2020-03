Holstein Kiel verliert mit 1:3

Hannover

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat die zweite Niederlage in Folge kassiert. Am Montagabend unterlagen die Störche bei Hannover 96 mit 1:3 (0:1). Eine vermeidbare Auswärtsschlappe in der HDI-Arena, die sich das Team von Cheftrainer Ole Werner durch zahlreiche Defensivschnitzer maßgeblich selbst eingebrockt hat.

Die spannendste Frage vor dem Anpfiff: Wie verhalten sich die Ultra-Gruppierungen? Liefern sie wie am Wochenende in Sinsheim, Dortmund, Köln oder Berlin Grund für den seit 2009 gültigen Dreistufen-Plan der Fifa? Muss Schiedsrichter Sascha Stegemann wegen möglicher Vergehen auf den Rängen das Spiel unterbrechen, möglicherweise sogar abbrechen?

Schriftzüge zu sehen

Vertreter beider Klubs erklärten übereinstimmend, die in Frage kommenden Anhänger hätten zugesichert, keine Plakate mit persönlichen Beleidigungen oder gar Fadenkreuze zum Zeichen ihres Protestes gegen die Kollektivstrafen gegen Fans von Borussia Dortmund aufzuhängen. So hing vor dem Hannoveraner Block ein in der überhitzten Diskussion wohltuend sachliches Transparent mit der Aufschrift: „Gegen Montagsspiele & Kollektivstrafen“. Auf der mit 1300 Schlachtenbummlern prall gefüllten Kieler Seite wurde sich auf ein „Gegen Kollektivstrafen“ beschränkt.

Doch plötzlich erschienen einige 96-Sympathisanten vor dem Schriftzug „Gruppe Unterrang“ in den ersten Zuschauerreihen. Vermummt, mit Plastikanzügen gekleidet und noch nicht entrollten Plakaten „bewaffnet“. Eine Besorgnis erregende Szene, auch von der Pressetribüne aus gut 100 Metern Entfernung bestens zu erkennen – nur vom Sicherheits- oder Ordnungspersonal war nichts zu sehen. Zunächst passierte allerdings nichts.

Die kalte Dusche folgte prompt

Bis zur sechsten Minute. Dann hingen Porträts von RB-Finanzier Mateschitz und dessen Hoffenheim-Pendant Dietmar Hopp in der Hannoveraner Nordkurve. Flankiert vom Transparent: „Für Red Bull und Hoffenheim“. Schiedsrichter Stegemann unterbrach die Partie in der achten Minute. Stufe eins: Der Stadionsprecher klärte über die möglichen Konsequenzen dieser Handlung auf. Die Plakate wurden wieder eingerollt.

Dafür brannte es auf dem sattgrünen Rasen vor dem Kieler Gehäuse auch ohne Pyro anfangs lichterloh. Bei den Störchen konnte zwar Jae-Sung Lee trotz starker Knöchelprellung von Beginn an auflaufen. An der Nervosität der Gäste, abzulesen an den zahlreichen Fehlpässen, änderte dies aber zunächst nichts.

Guidetti (11.) trifft für 96

Die kalte Dusche folgte prompt. Direkt im Anschluss an eine Großchance von Alexander Mühling (10.) bejubelten die Niedersachsen die eigene Führung. Nach Flanke von Sebastian Jung war John Alberto Guidetti schneller als KSV-Kapitän Hauke Wahl am Ball und vollstreckte per sehenswertem Flugkopfball zum 1:0 (11.).

Nach knapp 20 Minuten übernahmen die Kieler das Kommando. Nun liefen die Kombinationen flüssiger, präziser und vor allem mit mehr Tempo. Salih Özcan (22.), Fabian Reese (23.) und „Emma“ Iyoha (25.) scheiterten mit Fernschüssen. Pech kam hinzu, als Iyoha (28.) nach toller Reese-Vorarbeit den Ball ans Aluminium des 96-Tores drosch. Mühlings Schussversuch (37.) wurde in letzter Sekunde abgeblockt.

Doppeltes Kieler Glück

Allerdings gab es in hinteren Regionen auch immer wieder diese Momente der individuellen Fahrlässigkeit. Wie in der 41. Minute, als Stefan Thesker nach Darko Todorovics Patzer und Linton Mainas Schuss das 0:2 verhinderte. Auf der Gegenseite verpasste Mühling (45.+2) nach perfektem Schnittstellen-Pass von Lee ob eines technischen Fehlers bei der Ballannahme frei vor Ron-Robert Zieler das mögliche 1:1.

Bilanz zur Pause aus Kieler Sicht: 15:8 Torschüsse, ein Ballbesitzplus von 57:43 Prozent, Zweikampfquote 74:26 Prozent – aber die wichtigste Zahl sah die Niedersachsen in Front.

Zurück aus den Kabinen gab es das Spiegelbild des Auftakts in Durchgang eins. Holstein fahrig im und um den eigenen Hoheitsbereich – diesmal aber im Glück. Weder Waldemar Atnon (49.), Maina (51.9 nach Wahl-Stellungsfehler, Edgar Prib (52.) noch Cedric Teuchert (55.) trafen bei ihren Möglichkeiten das anvisierte Ziel.

Jae-Sung Lee (68.) gleicht aus

Den größten Riesen indes vergab Störche-Stürmer Reese (58.), der frei von Zieler am früheren Nationalkeeper scheiterte. Doch die Störche ließen nicht die Flügel hängen. Im Gegenteil. Die fünfte Kieler Ecke, getreten durch Özcan, brachte durch eine einstudierte Variante den Ausgleich. Lee (68.) staubte aus Nahdistanz mit seinem siebten Saisontreffer zum 1:1 ab.

Doppeltes Kieler Glück: Beim vorangegangenen Ballgewinn in eigener Hälfte hatte Stegemann zum Ärger der Niedersachsen ein Foul von Aleksandar Ignjovski nicht geahndet.

Ochs und Prib treffen zum Sieg

Doch die Roten vom Maschsee ließen nicht locker. Flanke Jung, Kopfball Prib. Rettungstat Ioannis Gelios, Abstauber Philipp Ochs (80.) zum 2:1. Edgar Prib erzielte noch das 3:1 für die Niedersachsen in der Nachspielzeit. – Hannover durfte feiern. Die 96er hatten die zu häufigen defensiven Aussetzer der Störche schlussendlich entscheidend bestraft.

Hannover 96: Zieler – Elez, Hübers, Anton – S. Jung, Kaiser, Bakalorz (46. Prib), J. Horn – Teuchert (58. Ochs) – Maina, Guidetti (77. Weydandt).

Holstein Kiel: Gelios – Todorovic (86. Schmidt) , Wahl, Thesker, van den Bergh – Ignjovski (81. Porath) – Mühling (86. Atanga), Özcan – Iyoha, Lee, Reese.

Schiedsrichter: Sascha Stegemann ( Niederkassel) – Tore: 1:0 Guidetti (11.), 1:1 Lee (68.), 2:1 Ochs (80.), 3:1 Prib (90.+1.) – Zuschauer: 25.200 – Gelbe Karten: Prib/-.

Weiter News zu Holstein Kiel lesen Sie hier.

DER LIVETICKER ZUM NACHLESEN.