Holstein Kiel verpflichtet Simon Lorenz

Kiel

„Mit Simon Lorenz gewinnen wir einen sehr kompletten Innenverteidiger, der einen klassischen Ausbildungsweg im Nachwuchsleistungszentrum eines Bundesligisten durchlaufen hat“, sagte Holsteins Geschäftsführer Sport Uwe Stöver. „Im Anschluss konnte er wertvolle Spielpraxis und Profi-Erfahrung in der Zweiten und Dritten Liga sammeln. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Entwicklungsschritt gehen kann.“

Simon Lorenz wurde in Hoffenheim ausgebildet

Lorenz wurde im Nachwuchsleistungszentrum der TSG Hoffenheim ausgebildet und wechselte im Januar 2018 nach Bochum. In der Saison 2018/19 war der Rechtsfuß an Drittligist 1860 München ausgeliehen. In der aktuellen Spielzeit bestritt der 1,87 Meter große Innenverteidiger für den VfL 16 Partien in der Zweiten Liga und schoss dabei ein Tor.

Im Jahr 2020 spielte Lorenz in den Planungen von Bochums Trainer Thomas Reis allerdings keine Rolle mehr und kam nur auf eine Minute Einsatzzeit im Spiel gegen den SV Sandhausen am 1. März, dem vorletzten Spieltag vor der Corona-bedingten Zwangspause der Zweiten Liga.

„Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen der KSV", erklärte Lorenz. "Die positive Entwicklung des Vereins und der offensiv ausgerichtete Fußball, der hier gespielt wird, haben mich davon überzeugt, hier meinen nächsten Karriereschritt zu gehen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und eine erfolgreiche Zeit in Kiel.“ In Kiel reiht sich Lorenz in die Innenverteidiger-Riege aus Kapitän Hauke Wahl (Vertrag bis 2023), Stefan Thesker und Tobias Fleckstein (beide Vertrag bis 2021) ein. Routinier Dominik Schmidt wird den Verein im Sommer verlassen, der Vertrag des 32-Jährigen bei der KSV wird nicht verlängert.

