Kiel

Die ersten drei Saisonspiele gingen mit jeweils 0:3 verloren, der Fehlstart hängt Holstein Kiel bleischwer in den Knochen. Nun haben die KSV-Verantwortlichen personell reagiert: Lewis Holtby wechselt zu Holstein Kiel, unterschreibt an der Förde einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2023. Er soll das lahme Offensivspiel der Störche aus dem offensiven Mittelfeld heraus beflügeln.

„Wichtig ist, so schnell wie möglich anzukommen und anzupacken“, sagte Holtby nach bestandenem Medizincheck bei Holstein über „ein geiles, ein spannendes Projekt“: „Ich will meine Erfahrung einbringen, damit wir alle gemeinsam wieder in die Spur kommen und Spiele gewinnen.“

Fünf Jahre beim HSV, zweieinhalb Jahre in England

Holtby spielte in der vergangenen Saison für den englischen Zweitligisten Blackburn Rovers, seit 1. Juli war der 30-Jährige vereinslos. Nachdem der insgesamt 44-fache Junioren- und dreifache A-Nationalspieler von 2009 bis 2013 beim FC Schalke unter Vertrag stand, spielte er von Januar 2013 bis Sommer 2014 schon einmal in England, damals in der Premier League bei den Tottenham Hotspurs und dem FC Fulham, wo er insgesamt 38 Liga- und 15 Europa-League-Spiele absolvierte. Von 2014 bis 2019 stand Holtby beim Hamburger SV unter Vertrag, machte für die Hanseaten 138 Pflichtspiele (15 Tore, 18 Assists).

„Mit Lewis Holtby konnten wir einen international erfahrenen Mann für die Achter-/Zehner-Position verpflichten“, erklärte KSV-Sportchef Uwe Stöver, „dem wir zutrauen, schnell Verantwortung zu übernehmen und der unserem Auftreten auf dem Platz mehr Struktur und Ordnung verleihen soll.“ Nach Informationen von KN-Online war Holtby bereits vor einigen Wochen ein Thema bei der KSV. Damals entschieden sich die Verantwortlichen aber zunächst gegen eine Verpflichtung und lotsten Steven Skrzybski an die Förde.

Holtby soll mithelfen, Holstein wieder auf Kurs zu bringen

Holtby selbst hatte seit seinem Vertragsende in Blackburn keinen Hehl aus seiner Sympathie für die Zweite Bundesliga gemacht. „Die Zweite Liga ist sehr attraktiv. Es sind unheimlich viele Teams aus dem Norden dabei, da wird es viele Derbys geben. Ich hätte nichts dagegen, wenn ich in dieser Liga spielen könnte“, hatte Holtby bereits im Juli bei „Sport1“ erklärt. Das bestätigte der gebürtige Rheinländer nach seinem Wechsel zu Holstein: „Ich wollte unbedingt nach Deutschland zurückkehren. Und Holstein hat in den letzten Jahren durch eine attraktive, offensive Spielweise für Aufsehen gesorgt. Daher freue ich mich wahnsinnig darauf, als Teil des Teams meine Qualitäten mit einzubringen und den ohne Frage herausfordernden Weg erfolgreich zu gestalten.“

Holtbys Auftrag bei der KSV ist klar: Er wird im Holstein-Trikot mit der Rückennummer 10 auflaufen. „Es gilt jetzt, hart zu arbeiten und die Dinge in Punkte umzumünzen“, sagte der offensive Mittelfeldspieler.