Kiel

Gelingt Holstein Kiel die Sensation? Die Störche sind momentan im Höhenflug und können mit einem Sieg am Sonntag beim Karlsruher SC direkt in die erste Bundesliga aufsteigen.

Da durch die Corona-Auflagen aktuell keine Fans ins Stadion dürfen, um die Spieler anzufeuern, knüpfen wir an die Aktion #wirsindallestörche vom DFB-Pokal-Halbfinale gegen Borussia Dortmund an: Zeigen Sie den Störchen erneut hier auf KN-online ihre Unterstützung - in Form von Videos und Fotos.

Machen Sie mit und zeigen Sie Solidarität mit der KSV: in Trikots, mit Fahnen, Wimpeln oder Schals. Und so einfach geht es: Laden Sie bis zum Anpfiff am Sonntag um 15.30 Uhr hier Ihre Bilder und Videos hoch. Wir stellen die Bilder dann zu unserer Fotostrecke. Wichtig: An der Teilnahme berechtigt sind nur Privatpersonen, keine Unternehmen.

Sie können auch bei Instagram und Twitter unter dem Hashtag #wirsindallestörche ein Bild/Video hochladen und uns in Ihrem Beitrag (Instagram: kieler.nachrichten; Twitter: @kn_online) vertaggen.