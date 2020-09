Fußball-Zweitligist Holstein Kiel steht vorm Pflichtspielauftakt. Am Sonntag (15.30 Uhr) erwarten die Störche den 1. FC Rielasingen-Arlen in der ersten Runde des DFB-Pokals. Am Weiterkommen zweifelt bei der KSV niemand - trotzdem geht die Mannschaft die Aufgabe mit Ernsthaftigkeit an.