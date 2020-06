Trainerrätsel überschattet Vorbereitung

Kiel

Und wie geht es jetzt weiter? Das kann auch Uwe Stöver nicht beantworten. Mittwochnachmittag, Pressekonferenz beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel vor dem wichtigen Spiel am Donnerstag gegen den Tabellenletzten Dynamo Dresden (18.30 Uhr, im KN-Liveticker). Der Sportdirektor der Störche sitzt nach der Mitteilung des Vortages, dass Cheftrainer Ole Werner aus privaten Gründen in dieser Saison nicht mehr die Mannschaft betreuen wird, kurzfristig mit auf dem Podium, um, so die Hoffnung der Journalisten, ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen.

Aber Stöver findet den Schalter nicht, will ihn auch gar nicht erst bedienen. „Die Meldung enthält den kompletten Inhalt, der in dieser Situation zu veröffentlichen war“, sagt er. „Wir haben die Situation, dass Ole uns in den nächsten drei Spielen nicht zur Verfügung steht. Das werde ich nicht erweitern.“ Was nach diesem Zeitraum passiert? Braucht Holstein Kiel gar einen neuen Trainer in der kommenden Saison? „Alles Weitere wird man einfach abwarten müssen“, sagt Stöver.

Fabian Boll : "Wir haben einen Auftrag"

Es bleibt also nebulös. Dass nichts über den Anlass von Werners Auszeit nach außen dringt, ist unter dem Aspekt der Privatsphäre verständlich. Dass Stöver aber keine weiteren Angaben machen kann, auch nicht, ob der Cheftrainer in einer möglichen Relegation – denn noch ist die KSV nicht gerettet – an der Seitenlinie steht, ist dünn. „Unsere Konzentration gilt den nächsten Spielen“, sagt er. Und betont im Bezug auf die Mannschaft: „Sie ist professionell genug.“

Stöver vertraut dem Kader und dem Assistenztrainergespann Fabian Boll und Patrick Kohlmann, das bis zum Saisonfinale am Sonntag kommender Woche gegen den 1. FC Nürnberg die Verantwortung für die Störche übernimmt. Boll, seit Dienstag 41 Jahre alt, sitzt rechts neben Stöver und ist nach dessen Einlassungen zur Situation als nächstes dran. Er betont, dass mit Werner nun „Manpower“ fehle. Aber: „Wir haben einen Auftrag.“

Und dieser Auftrag ist klar. Mit einem Sieg über Dynamo Dresden ist der Klassenerhalt besiegelt. Bei einer Niederlage wird es noch einmal ganz knifflig im Keller. „Sie kämpfen ums Überleben“, sagt Boll über den Gegner aus Sachsen, der in Kiel seine letzte Chance auf den Verbleib in der Zweiten Liga wahren will. Die Mannschaft von Markus Kauczinski, der im Herbst 2019 im Gespräch war als Nachfolger von André Schubert bei den Störchen, könne „sehr unangenehm“ sein, sagt Boll. „Aber wir wollen unseren Fußball durchbringen.“

Etwas, das am vergangenen Sonnabend im Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden gründlich daneben gegangen ist. 1:2 gegen einen Abstiegskandidaten. Ein spielerischer Offenbarungseid. „Das war ein neues Leistungsniveau“, umschreibt Boll mit Hang zum Euphemismus, was er da von seiner Mannschaft gesehen hat. „Wir waren alle sehr enttäuscht.“ Das sei nun abgehakt. Der Blick geht nach vorne – mit geschärften Sinnen. „Alle haben die Antennen ausgefahren“, bekräftigt Boll, der genau wie Kohlmann einen guten Draht zur Mannschaft hat.

Sie kennen die Agenda, wissen, worauf es ankommt. Schließlich hat das Duo in den vergangenen Monaten immer mal wieder in Zeiten von Werners Abwesenheit wegen dessen Ausbildung zum Fußballlehrer das Training geleitet, die Truppe auf Spiele vorbereitet. „Die Abläufe sind in guten Händen“, sagt Sportchef Stöver. Zumal die Marschrichtung für die abschließenden Spiele schon unter Werner vorgegeben wurde. „Der Plan steht“, sagt Boll vor den Aufgaben gegen Dresden, in Osnabrück (So., 15.30 Uhr) und gegen den Club aus Nürnberg.

Lees Rückkehr zeichnet sich ab

Und so ganz auf sich allein gestellt sind sie nicht. „Wenn Bedarf da ist, wäre er für uns ansprechbar“, sagt Assistent Boll über seinen Chef Werner. Gleichwohl dürften sie davon eher keinen Gebrauch machen wollen. Es muss auch so gehen. Und zwar mit härteren Bandagen. „Wir haben die Intensität im Zweikampf erhöht“, sagt Boll angesichts der jüngsten Probleme in der Defensive. Wobei er keinen Mannschaftsteil aus der Pflicht entlassen will: „Es sind alle gefordert, den Ball möglichst weit vom Tor fernzuhalten.“

Umso kürzer ist dann auch der Weg vor den gegnerischen Kasten. In dem dann auch wieder Jae-Sung Lee auftauchen könnte. Der Südkoreaner hatte nach seinem schmerzhaften Last-Minute-Tor zum 3:3 beim Hamburger SV mit Leistenproblemen zu kämpfen, musste gegen Wiesbaden passen. „Bei Lee gibt es noch ein kleines Fragezeichen. Aber wir sind guten Mutes, dass wir ihn mit einplanen können“, sagt Boll. Seine Rückkehr wäre wichtig, um das Schreckensszenario abzuwenden. „Rein rechnerisch können wir noch in die Relegation kommen“, sagt Uwe Stöver. „Da wollen wir nicht hin.“

Stattdessen soll es schnellstmöglich Planungssicherheit für eine weitere Saison in der Zweiten Liga geben. Sicherheit, wer dann auf der Trainerbank sitzt, gibt es aber vorerst nicht.

