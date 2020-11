Am Sonntag gastiert Holstein Kiel bei Hannover 96. Vorm Spiel steht vieles im Zeichen des Gedenkens an einen der Größten - mit Anpfiff geht es aber nur noch um die Punkte. Ole Werner lässt sich noch nicht in die Karten schauen, wie er die Abwehr umbaut. Stürmer Janni Serra schielt derweil nach oben.