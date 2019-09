Holstein Kiel sucht den Umschaltmoment

Kiel

Ist das noch Zufall – oder schon Fluch? Siebenmal traf Fußball-Zweitligist Holstein Kiel in der laufenden Saison schon Latte oder Pfosten. Am Dienstagabend legte Stürmer Janni Serra noch einen drauf, traf wieder das Gebälk. Diesmal im Trikot der deutschen U21-Nationalmannschaft. Jetzt ist er, wie Makana Baku, Salih Özcan und das A-Nationalelf-Trio Jae-Sung Lee, Darko Todorovic und Salim Khelifi, zurück an der Förde. Um heute nach Stuttgart abzuheben, weiter in die Ostalb zu fahren. Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim (Sbd., 13 Uhr, im KN-Liveticker). Und die Frage: Geht das schon wieder los?

"Wir werden uns bemühen, den Ball öfter ins Tor zu schießen", sagt Trainer André Schubert zur zweifelhaften Vorliebe seiner Mannschaft fürs Aluminium. Mit süffisantem Unterton. Vielleicht ist das auch das einzige, was wirklich hilft. "Wenn du als Trainer nicht grundsätzlich ein optimistischer Mensch bist, dürftest du den Job gar nicht machen", sagt Schubert. Also: Er ist optimistisch. Auch wenn die allgemeine Lesart des letzten Punktspiels gegen Aue (1:1) und des Tests in Meppen (1:1) eher die Überschrift "Rückschritt" trug.

Schubert will sich von derlei kurzfristigen Schwankungen frei machen. "Für mich ist es ein dynamischer Prozess", sagt er. "Wir arbeiten von Woche zu Woche, von Spieltag zu Spieltag an unserer Spielidee, an den Automatismen, die wir entwickeln wollen." Vieles funktioniert bei den Störchen aber noch ganz und gar nicht automatisiert. Dazu: Immer wieder individuelle Fehler, etwa beim Gegentor in Meppen, als sowohl Hauke Wahl als auch Nebenmann Stefan Thesker aufeinanderfolgend den Ball vertändelten.

"Das gefällt mir so nicht"

"Der Spielaufbau war im letzten Jahr sehr speziell, daraus hat sich eine Reihe von Situationen ergeben, die sehr gefährlich waren. Die sind teilweise jetzt noch drin", sagt Schubert, und stellt klar: "Das gefällt mir so nicht." Was ihm daran missfällt? Das Verhältnis von Risiko und Ertrag. "Wenn ich als letzter Spieler erfolgreich einen Haken mache, habe ich immer noch neun Spieler vor mir. Wenn der aber nicht erfolgreich ist, geht der Gegner alleine aufs Tor zu."

Auch und gerade gegen Heidenheim könnte das ernste Konsequenzen haben. Der FCH ist bestechend gut im Umschaltspiel, lauert auf genau solche Aktionen. "Das ist eine Mannschaft, die über Jahre gewachsen ist, die viele Automatismen entwickelt hat", sagt Schubert, der große Stücke auf seinen Kollegen Frank Schmidt hält. "Der Trainer macht gute Arbeit in einem konstanten und ruhigen Umfeld. Sie haben sich über die Jahre in der Liga etabliert, haben individuell gute Spieler, eine gute Mentalität", sagt Schubert. "Es wird ein interessantes Spiel."

Personell wird Schubert sich in jedem Fall einige Lösungen überlegen müssen. Das Experiment mit Daniel Hanslik auf Rechtsaußen dürfte sich zwangsläufig fürs Heidenheim-Spiel erledigt haben: Der Angreifer fällt wohl mit einem Infekt aus. Gleiches gilt für Emmanuel Iyoha, der ebenfalls flach liegt. Dafür wieder eine Option: Routinier Dominik Schmidt, der zuletzt wegen diverser Beschwerden eine Woche aus dem Training genommen wurde. Ob er direkt in die erste Elf rückt, möglicherweise als Teil einer Dreierkette, hängt auch davon ab, wie Schubert die Mannschaft auf den FCH einstellt. Denn eine Abkehr von der Ausrichtung am Kontrahenten ist nicht zu erwarten. "Wir suchen eine Formation, die optimal auf den Gegner passt", sagt Schubert.

Ansonsten: Grundsätzliches. An der Basis ihres Spiels werkeln die Störche noch immer. "Wir müssen schauen, dass wir im Spielaufbau das eine oder andere Risiko vermeiden. Und wir müssen weiter am schnellen Umschalten arbeiten", sagt Schubert. "Viele Tore entstehen in der Sekunde, in der der Gegner ungeordnet ist. Das müssen wir ausnutzen." Gelingt das, kann die KSV durch des Gegners Unordnung vieles in Ordnung bringen. Umschalten in den Erfolgsmodus.

