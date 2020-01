Werner: „Könnte wütendes Spiel werden“

Es brodelt. Beim einen weniger, beim anderen mehr. Holstein Kiel und der Karlsruher SC stehen in der Zweiten Fußball-Bundesliga vor dem Aufeinandertreffen im Wildpark (Sbd., 13 Uhr) unter Druck. Die Störche wollen nicht dorthin, wo der KSC schon längst ist: im Abstiegskampf.

Von Marco Nehmer