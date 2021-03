Kiel

Gerade noch einmal Glück gehabt. Simon Lorenz erlebt seinen 24. Geburtstag am Dienstagvormittag an der frischen Luft. Blauer Himmel, milde Temperaturen, der Hybridrasen auf dem Trainingsplatz von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel in sattem Grün. Die Mannschaftsquarantäne? Rechtzeitig vorm Ehrentag beendet.

Und doch bleibt alles anders in diesen Zeiten. Kein großer Bahnhof zum Geburtstag, den er mit seinem nun 27 Jahre alten Kollegen Ahmet Arslan teilt. „Die Jungs haben kurz für uns gesungen“ sagt Lorenz, um lachend zu ergänzen: „Es war alles im Rahmen des Erlaubten.“

Simon Lorenz kam im Sommer 2020 vom VfL Bochum zu Holstein Kiel

Eine kleine Aufmerksamkeit von seinen Mitspielern, in deren Kreis sich seit Montag auch wieder Jannik Dehm nach seiner Corona-Erkrankung befindet. Die große Party kann warten. Sie haben schließlich einen Job zu erledigen.

Am Sonnabend (13 Uhr) gastieren die Störche zum absoluten Spitzenspiel beim VfL Bochum, Lorenz’ Ex-Verein, von dem er im Sommer 2020 an die Förde gekommen war. „Es geht jetzt gegen einen direkten Konkurrenten“, sagt Lorenz, „das sind immer entscheidende Spiele.“

Erster gegen Vierter, etwas Besseres hat dieser 27. Spieltag im Unterhaus nicht zu bieten. Zumal Holstein eigentlich noch höher rangieren könnte. Die beiden ausgefallenen Partien gegen Heidenheim und Hannover haben das Tabellenbild verzerrt. Zumindest etwas.

Ein gefühlter Winterneuzugang nach einem halben Jahr zum Vergessen

„Wir haben zwar durch die verpassten Spiele ein wenig Rückstand“, sagt Lorenz. „Wir sind aber als Quartett(Bochum, HSV, Fürth, Holstein, d. Red.) da oben weiter ganz eng zusammen. Ich denke, dass es auch bis zum Schluss so eng bleibt.“

Auf die KSV wartet nun aber erst einmal ein Marathon. Sieben Spiele im April. Das ist gnadenlos. Aber nicht beispiellos. „Wir hatten auch zu Jahresbeginn einen sehr intensiven Rhythmus“, sagt Lorenz über den heißen Januar mit ebenfalls sieben Partien, die sie „gut gemeistert“ hätten, wie Lorenz sagt.

Es waren jene Tage, in denen er, der zuvor kaum bis gar nicht gebrauchte Defensivspezialist, plötzlich wichtig wurde. Seine erste Zweitliga-Minute für die Störche am 24. Januar beim 2:0 in Darmstadt, sechs Tage später eine überzeugende Leistung nach Einwechslung für den verletzten Marco Komenda beim 3:1 gegen Braunschweig – seitdem war Simon Lorenz immer dabei. Dreimal Startelf in der Liga, zweimal im DFB-Pokal, Elfmeterheld im Achtelfinale gegen Darmstadt. Ein gefühlter Winterneuzugang nach einem halben Jahr zum Vergessen.

„Es gab in der Hinrunde Phasen, die nicht einfach für mich waren“, verrät Lorenz. „Selbstzweifel gab es aber nie. Jetzt fühle ich mich richtig gut. Es tut mir gut, zu spielen.“ Das dürfte er auch am Sonnabend im Ruhrstadion wieder. Bei einem Gegner, der sich zum Topfavoriten auf den Aufstieg aufgeschwungen hat. Das 0:2 in Hamburg im letzten Heimspiel? Eher ein Ausrutscher, den der VfL mit einem 3:0 in Düsseldorf beantwortete.

„Ich verfolge das durch meine Vergangenheit in Bochum natürlich ein bisschen intensiver als bei anderen Zweitligisten“, sagt Lorenz, der 2018 von der TSG Hoffenheim an die Castroper Straße ging, nach erfolgreicher Leihe zu 1860 München Stammspieler wurde, unter Thomas Reis in der Rückrunde der vergangenen Saison aber auf dem Abstellgleis landete. Revanchegelüste? Nein. „Ich habe keine Rechnung zu begleichen.“ Stattdessen Wertschätzung für das, was der VfL leistet: „Sie spielen eine super Saison, sind sehr stabil.“

Wie stoppt man Holtmann und Co.? Simon Lorenz: "Eng dran sein"

Vor allem die Offensive der ehemals „Unabsteigbaren“ begeistert. Auch ohne den gesperrten Danny Blum. Simon Zoller, Robert Zulj, der pfeilschnelle Gerrit Holtmann – da rollt etwas auf die Kieler Hintermannschaft zu.

„Es wird wichtig sein, dass wir eng dran sind“, sagt Lorenz. „Wir müssen Druck auf die Bochumer bekommen, damit die tiefen Bälle, die kommen werden, nicht mit der nötigen Ruhe gespielt werden können. Das gibt einem die Möglichkeit, in die Zweikämpfe zu kommen.“

Top-Zweikämpfer mit Qualität im Spielaufbau

Und in der Disziplin kann ihm, dem scheinbar chancenlosen Reservisten, kaum einer das Wasser reichen. Lorenz hat sich aus dem Stand zu einem der besten Zweikämpfer der Liga entwickelt. 68 Prozent gewonnene Duelle – eine bessere Quote hat kein Kieler und auch sonst keiner der regelmäßig zum Einsatz kommenden Zweitliga-Profis. Auch im Spielaufbau hat er erstaunliche Fähigkeiten. Wird Hauke Wahl zugestellt, und das passiert häufig, eröffnet Lorenz mit gutem Auge und technischer Präzision.

Er kann es, das hat er bewiesen. Holstein kann es. Auch dank ihm. Simon Lorenz ist bereit für die nächste Runde im Aufstiegskampf.