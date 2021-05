Kiel

Gelingt Holstein Kiel am Sonntagnachmittag vor heimischer Kulisse die Sensation? Die Störche können mit einem Sieg gegen Darmstadt 98 (15.30 Uhr, Liveticker) direkt in die erste Bundesliga aufsteigen.

Da durch die Corona-Auflagen aktuell keine Fans ins Stadion dürfen, um die Spieler anzufeuern, knüpfen wir an die Aktion #wirsindallestörche vom DFB-Pokal-Halbfinale gegen Borussia Dortmund an: Zeigen Sie den Störchen erneut hier auf KN-online ihre Unterstützung.

In Trikots, mit Fahnen, Wimpeln oder Schals - Sie können auf unterschiedliche Art Solidarität mit der KSV zeigen. Zu sehen sind die Bilder am Sonntag in unserer Fotostrecke.

Wir wünschen allen Fans viel Spaß bei der Aktion!