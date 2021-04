Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Sonnabend im Vonovia-Ruhrstadion das Spitzenspiel beim VfL Bochum mit 1:2 verloren. Für die Hausherren traf Mittelstürmer Simon Zoller per Doppelpack (5., 60.). KSV-Mittelfeldmotor Alexander Mühling (81.) konnte per Handelfmeter lediglich auf 1:2 verkürzen.