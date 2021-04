Die Störche rauschen von einer Quarantäne in die nächste, müssen nach zwei positiven Fällen erneut in die Isolation. Der Fortgang der Zweitliga-Saison ist für Holstein Kiel bedrohlich ins Wanken geraten. Die Chronologie eines Dramas in mehreren Akten.

Von Marco Nehmer

Da kann man sich nur noch an den Kopf fassen: Die Störche um Trainer Ole Werner müssen erneut in Quarantäne. Nach einem zweiten, am Sonnabend kommunizierten Fall ist die gesamte KSV-Reisegruppe des Spiels in Heidenheim von der Anordnung betroffen.