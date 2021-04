Lange Zeit knirschte es im Gebälk. Mit dem 0:2 fand Holstein Kiel am Sonnabend beim VfL Bochum aber zur eigenen Linie zurück, erkämpfte sich nach vierwöchiger Zwangspause fast noch den Ausgleich. Mit diesem Spirit will sich die KSV am Dienstag beim 1. FC Heidenheim im Aufstiegsrennen zurückmelden.