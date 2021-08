Kiel

Der Flächenbrand zum Saisonstart, von drei fatalen 0:3-Niederlagen diabolisch angefacht, ist seit vergangener Woche zumindest etwas unter Kontrolle. Das 2:2 von Holstein Kiel in der Zweiten Fußball-Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf hat die größte Not gelindert. Aber die Flammen wüten natürlich noch, auch vor dem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue am Sonnabend (13.30 Uhr im Liveticker). Wie zum Beweis springt dann auch während der Pressekonferenz am Donnerstag plötzlich der Feueralarm an, piept Trainer Ole Werner ins Wort. Der hat mit seiner Mannschaft weiterhin einiges an Löscharbeit vor sich.

Ole Werner: „Das Spiel wird wieder hektisch werden“

„Die Situation ist“, sagt Werner, „im Großen und Ganzen für uns unverändert – auch nach dem Punktgewinn.“ Das Große und das Ganze, das ist die Tabelle, und die weist die Störche vor dem fünften Spieltag weiterhin als Schlusslicht aus. Das ist vielleicht noch nicht bedrohlich. Es ist aber auf Dauer demoralisierend. Und unter dem Anspruch der KSV. Deshalb soll vor der anstehenden Länderspielpause die Flucht nach vorn – oder nach oben – angetreten werden. „Es geht für uns darum, nachzulegen mit einer guten Leistung und auch mit Punkten“, sagt Werner. Alles auf Heimsieg.

Der Schlüssel zu den erhofften drei Punkten, die die Störche an Aue – derzeit 16. – vorbeiziehen lassen würden: hohe Intensität gepaart mit einem möglichst noch höheren Maß an Spielkontrolle. „Das Spiel wird wieder hektisch werden. Das ist einfach die Spielweise von Aue, die dazu führt“, prophezeit Werner. „Für uns wird es wichtig sein, in gewissen Phasen dafür zu sorgen, dass Ruhe und Struktur ins Spiel kommen, auch weil es das ist, was wir gut können.“

Holstein Kiel – Erzgebirge Aue So könnte Holstein spielen: Gelios – Korb, Wahl, Lorenz, Kirkeskov – Benger, Mühling, Holtby – Bartels, Skrzybski, Porath. Es fehlen: Arslan (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Ignjovski (Außenbandriss), Komenda (Mittelfußbruch). So könnte Aue spielen: Männel – Carlson, Gonther, Bussmann – Zolinski, Fandrich, Messeguem, Strauß – Nazarov – Gueye, Mance. Es fehlen: Ballas (Knieprobleme), Cacutalua (Reha nach Knie-OP), Hochscheidt (Knie-OP).

Ohnehin wird Holstein gegen Aue kaum daran vorbeikommen, das Spiel aktiver zu gestalten, mehr Ballpassagen zu haben. Der defensivere Ansatz gegen die Fortuna, die etwas tiefere Spielanlage, scheint gegen die Sachsen, die sich mit langen Schlägen, Hunger auf den zweiten Ball und einem kompakten Verteidigungsblock „vermeintlich einfacher Mittel“ (Werner) bedienen, eher weniger geeignet. Werner will sich aber nicht wirklich in die Karten schauen lassen. „Es ist schon eine Option, auch da variabel zu sein“, sagt er.

Eine ähnliche undurchdringliche Nebelkerze zündet er beim Personal. Nach der Total-Rochade in Düsseldorf und ob der ungewissen Kader-Lage mit einigen Angeschlagenen gleicht das Erraten der Startelf gegen Aue einem Glücksspiel. Fin Bartels wie bei der Fortuna im Zentrum? Marcel Benger erneut auf der Sechs? „Das kann für uns eine Option sein“, sagt Werner. „Aber es kann auch sein, dass Patrick Erras spielt. Oder dass Fin eher über die Außen kommen wird.“ Es ist eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Wird Steven Skrzybski, zuletzt im Sturm unterwegs, rechtzeitig fit? Kann Lewis Holtby nach leichten Problemen unter der Woche spielen? Alles hängt mit allem zusammen. Oder wie Werner sagt: „Es ist ein bisschen komplexer.“

Hunderte Tickets waren am Freitagnachmittag noch zu haben

Die Frage, wie die Verantwortlichen diese Komplexität auflösen, wird der Öffentlichkeit eine Stunde vor dem Anpfiff präsentiert. Dann, wenn die Aufstellung vorliegt. Ob dann ein Raunen durchs Holstein-Stadion geht? Womöglich. Unklar ist indes noch, wie laut dieses Raunen im Maximalfall überhaupt ausfallen kann: Am Freitagnachmittag waren noch mehrere Hundert der 4100 zur Verfügung stehenden Tickets für das Spiel über den freien Verkauf zu haben. Einige Fans scheinen unter anderem wegen der Preise von bis zu 31 Euro auf der Osttribüne zu zögern. Zumal Aue kein Gegner ist, der als besonders attraktiv gilt.

Nichtsdestotrotz: Die, die dabei sein werden, dürfen sich auf ein hochspannendes Spiel freuen. Auf ein wegweisendes Spiel. Wird Holstein Kiel selbst zum Herr über das Feuer – oder fackelt es weiter?