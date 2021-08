Holstein Kiel will sich bei Fortuna Düsseldorf aus der Krise kommunizieren

Kiel/Düsseldorf

In viereinhalb Stunden kann man einen Marathon laufen. Oder auf die Kanaren fliegen. Oder Ben Hur gucken – mit Pinkelpausen. Man kann es in viereinhalb Stunden aber auch schaffen, als Fußball-Zweitligist kein einziges Tor zu schießen, dabei neun zu kassieren. Holstein Kiel ist seit viereinhalb Stunden in der Krise. Nächste Chance, die Abwärtsspirale zu verlassen: Freitagabend (18.30 Uhr, im Liveticker auf KN-online) bei Fortuna Düsseldorf.

Es muss allerdings vieles besser, vieles anders laufen als zuletzt, damit die Störche mit weiteren 90 enttäuschenden Minuten nicht die sechs Stunden vollmachen. Vor allem in den Strafräumen. „Beides ist schlecht“, sagt Cheftrainer Ole Werner über die Null vorne und die Neun hinten. „Das ist beides nicht das, was wir uns vorstellen.“ Ein strukturelles Problem? Nein, sagt Werner – und verweist auf die Statistik: Nur Regensburg und Nürnberg haben mehr Torschüsse abgegeben, nur Nürnberg, Karlsruhe und St. Pauli haben weniger Schüsse zugelassen. Werners Schlussfolgerung: „Es liegt nicht allein an der Struktur, sondern aktuell auch sehr stark an der individuellen Umsetzung.“

Es wird laut: 25 000 Fans sind zugelassen in der Merkur-Spiel-Arena

Einen Systemwechsel, eine Abkehr vom 4-3-3, werde es daher auch vorerst nicht geben, so Werner. Es gehe darum, „die Verhaltensweisen auf dem Platz zu verbessern“. Ein Schlüssel dazu: miteinander sprechen. Zuletzt war es auf den Platz erschreckend still unter den Störchen zugegangen. „Kommunikation lebt grundsätzlich auch davon, dass man ein gewisses Selbstbewusstsein mitbringt, nicht nur mit sich selbst beschäftigt ist, sondern auch auf die anderen guckt. Das ist aktuell etwas, was vielen schwerfällt“, sagt Werner. „Aber diesen Punkt müssen wir jetzt überwinden.“ Wie das geht? „Über Konsequenz und Klarheit in der Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren.“

Fortuna Düsseldorf – Holstein Kiel (Fr., 18.30 Uhr) So könnte Düsseldorf spielen: Kastenmeier – Narey, Klarer, Nedelcu, Koutris – Prib – Klaus, Appelkamp, Tanaka, Peterson – Hennings. Es fehlen: Hoffmann (Aufbautraining), Iyoha (Innenbandteilabriss), Lobinger (Nasenbeinbruch), Pledl (Kreuzbandriss), Sobottka (Adduktorenprobleme). So könnte Holstein spielen: Gelios – Korb, Wahl, Thesker, van den Bergh – Erras, Mühling, Sander – Bartels, Mees, Reese. Es fehlen: Arslan (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Awuku (U 23), Ignjovski (Bänderriss im Sprunggelenk), Kirkeskov (muskuläre Probleme im Oberschenkel), Komenda (Mittelfußbruch), Weiner (U 23).

Das Problem: In der Merkur-Spiel-Arena dürfte es verdammt laut werden. Durch die neue Corona-Schutzverordnung Nordrhein-Westfalens dürfen statt der ursprünglich zugelassenen 18 000 Zuschauer nun kurzfristig bis zu 25 000 Fans dabei sein – darunter 1250 Kieler. Und: Die Fortuna ist alles andere als der prädestinierte Aufbaugegner. „Obwohl einige große Namen in die Liga dazugekommen sind, ist das immer noch einer der größten Namen“, sagt Werner voller Respekt vor den Düsseldorfern. „Der Kader ist sicherlich einer, der gewisse Ansprüche anmeldet.“

Ansprüche, denen man am Rhein derzeit aber zumindest den Ergebnissen nach noch nicht gerecht wird: Dem Auftaktsieg in Sandhausen (2:0) folgte das verrückte Last-Minute-2:3 gegen Werder Bremen. Zuletzt gab es ein 0:2 in Nürnberg – das Produkt mangelnder Konsequenz. Kommt dem Kieler Beobachter irgendwie bekannt vor.

Tanaka und Holtby mit Debüt-Aussichten

Die Sinne bei der Fortuna sind nach den beiden Pleiten jedenfalls geschärft. Trainer Christian Preußer zieht die Zügel an. „Wir müssen uns einfach mehr gegen unsere Gegenspieler durchsetzen“, sagt er. Genau dafür steht ihm nun im Mittelfeld eine neue Waffe zur Verfügung: Ao Tanaka. Der 22-jährige Japaner rückt nach seiner Olympia-Teilnahme erstmals in den Kader. „Er ist auf jeden Fall eine Option und hat im Training schon coole Sachen angedeutet“, sagt Preußer.

Auf der Gegenseite könnte KSV-Neuzugang Lewis Holtby auf seine ersten Minuten kommen. Der ist, wie er selbst sagt, und ganz im Sinne seines Trainers, ein ausgewiesener Kommunikator. Steht nur zu hoffen, dass er hinterher nicht über das Sechs-Stunden-Drama sprechen muss. Sondern über den ersten Schritt aus der Krise.