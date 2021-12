Kiel

Bravo, bravissimo! Mit einer Gala der Extraklasse zerlegte Fußball-Zweitligist Holstein Kiel am Freitagabend den Spitzenreiter FC St. Pauli in seine Einzelteile. Fin Bartels (8.), Finn Porath (29.) und Benedikt Pichler (45.+1) hatten den hochverdienten 3:0-Heimtriumph bereits zur Halbzeit besiegelt. Drei erlaubte Böller eines phänomenalen Nordderbys, die die Störche im letzten Spiel des Jahres in Richtung Tabellen-Mittelfeld katapultierten.

Marcel Rapp überrascht gegen St. Pauli mit 3-5-2

Riesenspannung herrschte bei den 8700 Zuschauern schon vor dem Anpfiff. Und als wäre die sportliche Ausgangslage nicht schon brisant genug, gab’s auch noch eine vorweihnachtliche Überraschung. Allerdings spielte Knecht Ruprecht die bitterböse Hauptrolle: So musste Holstein-Cheftrainer Marcel Rapp kurzfristig auf Kapitän Hauke Wahl und Edel-Joker Joshua Mees (beide fielen laut offizieller Mitteilung wegen eines Infekts aus) verzichten.

Unerwartetes präsentierte Rapp auch in Sachen strategische Ausrichtung. Der KSV-Coach stellte dem Spitzenreiter eine Dreierkette (Phil Neumann, Simon Lorenz, Stefan Thesker) entgegen, die auf den defensiven Außenbahnen vom 19-jährigen Startelf-Debütanten Jonas Sterner (rechts) sowie Finn Porath (links) unterstützt wurde.

Die diesmal als weißes Ballett verkleideten Männer vom Millerntor interessierten diese Winkelzüge anfangs wenig. Sie legten los wie die Feuerwehr. Jackson Irvine (2.), Daniel-Kofi Kyereh (3.) und Zweitliga-Top-Scorer Guido Burgstaller (4.) hatten die frühe Führung vor Augen.

Doch zweimal erwies sich KSV-Keeper Thomas Dähne als prächtiger Spielverderber, einmal fehlten Zentimeter zum Hamburger Glück. Was dann kam, war nur noch blau-weiß-rote Herrlichkeit. Fabian Reese sprintete den Kiez-Kickern unnachahmlich davon. Ein Rückpass auf Lewis Holtby, ein Knaller aus 16 Metern, eine Prachtparade von Nikola Vasilj, der die Kugel aber nur abklatschen lassen konnte – leichtes Spiel für den Ex-St. Paulianer Fin Bartels (8.), der den Ball zum 1:0 ins Netz der entsetzten Hanseaten abstaubte.

Fabian Reese wächst über sich hinaus

Fortan wuchsen den Störchen Flügel, der Rasen brannte vor Kieler Leidenschaft und Kreativität – der Holstein-Anhang kam aus dem Staunen nicht heraus. Vor allem der 24-jährige Reese animierte die Fans mit seinen überragenden Aktionen zu Beifallsstürmen.

Seinen 14-Meter-Schuss (14.) parierte Vasilj. Seine Außenrist-Flanke köpfte Bartels (27.) knapp vorbei. Dann flankte Sterner, Reese zog im Pauli-Strafraum ab, der abgeblockte Ball flog Porath vor die Füße – 2:0 in der 29. Minute!

Fin Porath deutet es an: Er traf zum 2:0. Quelle: Uwe Paesler

Verkehrte Fußball-Welt im Holstein-Stadion. Und noch nicht das glorreiche Ende der mit Abstand besten Kieler Halbzeit in dieser Saison. Eine Sterner-Vorarbeit der Güteklasse XXL brachte Benedikt Pichler in die Show. Der österreichische Torjäger ging steil, umkurvte auch noch Vasilj, um dann die Kugel ins leere Tor zum 3:0 (45.+1) einzuschieben. „Von sowas träumt man als kleiner Fußballer. Nordderby unter Flutlicht, Startelfdebüt. Und dann läuft es so wie heute – einmalig“, sagte Vorlagengeber Sterner.

Power bis zur letzten Sekunde: KSV-Oldie Fin Bartels. Quelle: Uwe Paesler

Als hätten sich die Störche ihre gesamte Energie für diese Partie aufgespart, bliesen die Gastgeber auch nach der Pause zur Attacke. Pichler (50.), Bartels (51.), der für den angeschlagenen Pichler eingewechselt Fiete Arp (57.), Neumann (68.) – das 4:0 lag in der Luft. Die Rapp-Schützlinge kämpften bis zur Erschöpfung – und darüber hinaus.

Lewis Holtby: „Ein perfekter Abend“

Die KSV-Anhänger honorierten den formidablen Auftritt. Mit „Reese, Reese“-Sprechchören, mit stehenden Ovationen für den ausgepumpten Porath (63.) oder den mit Schmerzen vom Platz humpelnden Lorenz (71.), mit frenetischem Jubel nach jeder gewonnenen Grätsche.

Der insgesamt harmlose Tabellenführer hatte mehr Ballbesitz, verzweifelte aber an der kollektiven Kieler Abwehr-Leidenschaft. Die Störche konterten sich derweil das Herz aus der Seele. Arp und Reese (77.) verpassten weitere Torerfolge. Na und? 20.20 Uhr, Abpfiff, das Ende eines in allen Bereichen denkwürdigen Abends.

Das fand auch ein begeisterter Lewis Holtby nach Abpfiff: „Von der Einstellung, von der Leidenschaft, vom Ergebnis her, war es heute ein perfekter Abend.“