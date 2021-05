Kiel

Sechs Tore aus sechs Spielen seit dem Re-Start Ende April - Fin Bartels ist wie guter Wein, wird im hohen Fußballer-Alter gefühlt im Wochentakt besser. Doch der 34-Jährige droht nun ausgerechnet in jenem Spiel auszufallen, in dem Holstein Kiel den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen kann.

Bartels' Einsatz am Sonntag beim Karlsruher SC (15.30 Uhr) sei "mit einem dicken Fragezeichen versehen", sagte KSV-Cheftrainer Ole Werner am Freitag auf der virtuellen Pressekonferenz aus dem Hotel Birke. Die Entscheidung wird wohl erst kurz vor Spielbeginn fallen.

Lesen Sie auch:So lief der Fan-Aufmarsch am Holstein-Stadion ab

Bartels hatte am Donnerstag beim 3:2 gegen Jahn Regensburg in der ersten Halbzeit Oberschenkelprobleme angezeigt, war in der Pause ausgewechselt worden. Eine Vorsichtsmaßnahme. "Allerdings bereitet es immer noch Probleme", sagte Werner.

Auch bei Joshua Mees könnte es eng werden, der Flügelstürmer hatte schon gegen Regensburg mit muskulären Problemen passen müssen. Stefan Thesker, Mikkel Kirkeskov und Ahmet Arslan fallen definitiv aus. Dafür kehrt Torwart Ioannis Gelios zurück nach Covid-19-Erkrankung und anschließenden Rückenproblemen. Zudem könnte es bei Aleksandar Ignjovski erstmals wieder für den Kader reichen.