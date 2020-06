Mit Rotationen zu Millionen

Kiel

Ein Schub für das eigene Ego war das 2:0 gegen Dynamo Dresden allemal. Auch wenn der Platzverweis für SGD-Innenverteidiger Jannik Müller die Dinge erleichtert hatte. „Für uns war es wichtig, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, die zusammenhält, die 90 Minuten lang alles gibt, füreinander da ist. Und das haben wir gezeigt“, sagte Kapitän Hauke Wahl, wohl als Reaktion auf den phasenweise unterirdischen Auftritt gegen Wiesbaden fünf Tage zuvor. „Es ist jetzt wichtig, gut zu regenerieren und die wenigen Tage gut zu nutzen“, blickte Torschütze Emmanuel Iyoha voraus. „Ich hoffe, dass wir in Osnabrück noch einen Dreier einfahren können, um diese gute Leistung zu bestätigen.“

Osnabrück ist noch nicht gerettet

Das Duell im niedersächsischen Bergland (Sonntag, 15.30 Uhr, im Liveticker) hat für die Kieler zwar an Brisanz eingebüßt – aber: „Für Osnabrück geht es um alles, sie stehen noch unten drin“, sagte Wahl. Die Veilchen haben als Tabellen-14. drei Punkte und sieben Tore Vorsprung auf den Relegationsrang. „Wir müssen Vollgas geben“, erklärte Wahl. Auch um sich nicht vorwerfen lassen zu müssen, man habe in den vier abschließenden Partien gegen Wiesbaden, Dresden, Osnabrück und Nürnberg den Abstiegskampf irgendwie beeinflusst. Und um die Bilanz gegen den VfL aufzupolieren: Im direkten Duell gab es für Holstein stets wenig zu holen, an der Bremer Brücke noch weniger. Der letzte Auswärtssieg der KSV datiert vom 18. März 2006 (3:2) – einer von nur dreien seit 1966.

Dennoch wird die Startelf der KSV am Ende der Englischen Woche wohl verändert. „Natürlich denken wir an der einen oder anderen Stelle über einen Personalwechsel nach, weil frische Kräfte in dieser Phase einfach guttun“, sagte Co-Trainer Fabian Boll, der den fehlenden Chefcoach Ole Werner gemeinsam mit Patrick Kohlmann vertritt. Der seit Dienstag 41-Jährige weiß genau, wie sehr die Knochen gerade jetzt schmerzen. „In der Schlussphase der Saison laufen viele auf der letzten Rille“, sagte Boll. „Wir haben ein paar Angeschlagene, daher müssen wir jetzt erst mal schauen, wie sich das personell darstellt.“ Während Janni Serra (Aufbau nach Oberschenkel-OP) und Alexander Mühling (Schnittwunde am Knie) definitiv fehlen werden, stehen hinter anderen Störchen Fragezeichen. Jae-Sung Lee zwickte es Donnerstag wieder an der Leiste, Fabian Reese trug vom ersten Foul des Gelb-Rot-Sünders Müller einen lädierten Oberschenkel davon. Auch Finn Porath und Jannik Dehm erlitten Blessuren. Gut möglich, dass alle vier morgen zunächst auf der Bank sitzen. „Wir schauen mal, ob wir auch am Sonntag eine schlagkräftige Truppe auf den Platz kriegen“, sagte Boll schelmisch.

Es winken bis zu 1,8 Millionen Euro mehr

Das käme nicht zuletzt auch dem Kieler Geldbeutel entgegen: Für die KSV ist zwischen Tabellenplatz fünf und 15 noch alles möglich – die Endplatzierung hat Auswirkungen auf das TV-Geld für die kommende Saison. Aktuell ist Holstein Neunter, Platz fünf könnte zusätzliche Einnahmen von knapp 1,8 Millionen Euro bedeuten, ein Abrutschen in die untere Tabellenhälfte bis zu 1,6 Millionen Euro weniger.

