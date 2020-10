Ein positiver Corona-Test hatte die Störche-Welt am Dienstag auf den Kopf gestellt. Am Mittwoch konnte Fußball-Zweitligist Holstein Kiel das Training aber wieder aufnehmen, das Spiel bei den Würzburger Kickers am Sonntag ist nicht in Gefahr. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Corona-Alarm.