Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Sonntagnachmittag vor 9350 Zuschauern im Sportpark Ronhof/Thomas Sommer bei der SpVgg Greuther Fürth mit 3:0 gewonnen. Die Tore für die Kieler Störche erzielten Janni Serra in der 26. Spielminute und Makana "Rudi" Baku (49., 61.) per Doppelpack.