Nach dem 2:0-Auswärtserfolg am vergangenen Sonntag beim FC Würzburger Kickers hatten die Störche am Montag frei. Am Dienstagnachmittag um 15.15 Uhr begrüßte KSV-Chefcoach Ole Werner lediglich 16 Akteure auf dem Trainingsplatz. Unter ihnen weilte auch der 33-jährige Fin Bartels.