Köln

„In der Saisonphase“, erklärte Simon Lorenz nach dem Abpfiff, „ist es ganz viel Kopfsache.“ In der 59. Minute des Relegations-Hinspiels um die Fußball-Bundesliga war es vor allem seine Kopfsache, die den Unterschied machte.

Lorenz, der Held eines denkwürdigen Mittwochabends, Matchwinner gegen den 1. FC Köln im ersten von zwei Vergleichen mit seinem Kopfballtor nach Eckball – und das handgestoppte 20 Sekunden nach seiner Einwechslung. Geschichten, die der Fußball eben so schreibt.

Perfekte Antizipation vor dem entscheidenden Eckball

„Ich bin reingekommen, hatte kurz vorher mit unserem Co-Trainer noch die Standards besprochen“, beschrieb Lorenz hinterher den Moment, der ihm und seinen Teamkollegen die Tür zur Ersten Liga weit aufgestoßen hat. Lorenz lief direkt in den Strafraum, positionierte sich am kurzen Pfosten – und antizipierte nach der auf den langen Pfosten zu Jae-Sung Lee getretenen Hereingabe perfekt die Situation.

„Ich habe gesehen, dass ich mich in der Mitte durchsetzen kann und das Tor frei ist“, sagte Lorenz. Niemand blockte seinen Laufweg, im Luftduell war Kölns Kapitän Jonas Hector dann chancenlos. 1:0, Holstein vorne nach dem Hinspiel. Was für eine Ausgangslage.

Dabei saß der mit dem gefeierten Köpfchen zunächst nur auf der Bank. Trainer Ole Werner beorderte Marco Komenda in die Innenverteidigung, der letztmals Ende Januar ein Ligaspiel von Beginn an absolviert hatte. Kein Misstrauensvotum gegen Lorenz, dafür waren die Leistungen des 24-Jährigen in den vergangenen Monaten zu stark. Aber in Karlsruhe (2:3) und gegen Darmstadt (2:3) hatte auch Lorenz gewackelt. Eine Pause in einem der wichtigsten Spiele der Karriere? Nicht schön. Aber für die Mannschaft akzeptiert man es halt.

Simon Lorenz, der Vielseitige

Als er dann reinkam, war der Auftrag eigentlich ein anderer, als den Bundesligisten direkt mit einem Gegentor zu schocken: Lorenz sollte das Spiel von der Sechs aus für den mit Gelb vorbelasteten Aleksandar Ignjovski ordnen. Eine Rolle, die er bei der KSV noch nie zuvor gespielt hat – dafür aber in der Jugend bei der TSG Hoffenheim, vereinzelt auch für 1860 München während seiner Leihe vom VfL Bochum, der ihn dann schließlich im vergangenen Sommer an Holstein abgab.

Lorenz, der Vielseitige. Sein Trainer schätzt ihn für seine Qualitäten, seit Februar ist Lorenz unter Werner Stammspieler. Zur Not geht’s aber auch als Joker. Vor allem mit einem solchen Ertrag wie am Mittwoch.

Wie es jetzt weitergeht für Holstein nach diesem 1:0, das er erköpft hat? Mit einem intensiven Fight. Nichts anderes wird auf Lorenz und die Störche zukommen am Sonnabend zu Hause im Rückspiel gegen Köln (18 Uhr).

Es wird das elfte Spiel in 34 Tagen sein. Na und? „In der allerletzten Saisonphase kann man auch noch einmal den inneren Schweinehund überwinden“, sagt Lorenz. „Ich finde, der Körper gewöhnt sich auch irgendwann an diesen Rhythmus.“ Simon Lorenz ist hungrig. Beste Voraussetzungen für das Rückspiel.