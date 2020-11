Ausgelassene Chancen, Handelfmeter, Platzverweis. So war es bei Holstein Kiels 2:2 gegen Heidenheim. Und so war es auch diesmal wieder - nur eben andersherum. Die Störche drehten den Spieß gegen Hannover 96 einfach um, bestachen mit Lernfähigkeit und Effizienz. Und können nun an die Spitze springen.