Das 2:0 in der 63. Spielminute am Sonntag im Auswärtsspiel beim FC Erzgebirge Aue war für KSV-Torschütze Emmanuel Iyoha bereits der sechste Saisontreffer. Doch der 22-Angreifer jubelte verhalten, denn es war ein Treffer gegen seinen Ex-Club, für den er in der Saison 2018/19 auf Torejagd ging.