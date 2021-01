Kiel

"Ein bisschen was kriege ich hier auch mit", sagte Werner auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, und meinte damit die hupende Blechlawine vorm Stadion und in der ganzen Stadt. Realisieren könne er die Tragweite noch nicht, "man kann sich aber denken, was das für die Leute bedeutet. Man kann sich denken, dass das ein Moment ist, der vielleicht für einen Verein wie Holstein Kiel nicht allzu oft kommt."

Holstein Kiels sensationeller Pokaltriumph für die Ewigkeit gegen den großen FC Bayern, den Triple-Sieger aus München - ein Sieg, der die Menschen nach draußen strömen ließ, auch wenn es schon kurz vor Mitternacht war.

"Ich glaube, es hat sich für alle Kieler gelohnt, so lange wach zu bleiben - auch für uns", sagte Werner über das "außergewöhnliche Erlebnis" des Überraschungs-Coups. "Insgesamt haben wir es uns auch verdient."

Hupkonzerte, Feuerwerk: Holstein Kiels Sieg über die Bayern hallt nach

Verdient hätten es sich auch die Fans in schweren Pandemie-Zeiten. "Wir sind sehr froh, dass wir denjenigen, die nicht im Stadion dabei sein konnten, eine Freude bereitet haben in Zeiten, die uns allen viel abverlangen", sagte Werner. "Wir sind glücklich, dass wir mit einem historischen Ergebnis für Holstein Kiel unseren Teil zu der guten Stimmung auf den Straßen beitragen konnten."

Hupkonzerte, Feuerwerk, Menschen mit Tränen in den Augen - was am Mittwochabend passiert ist, wird nachhallen. "Alle, die dem Verein und der Stadt Kiel verbunden sind, werden daran noch viele Jahre denken", sagte Werner. "Wir sind sehr stolz. Das passiert nur einmal im Leben."