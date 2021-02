Kiel

"Das wird ein attraktives Spiel", sagte Werner am Sonnabend auf der virtuellen Pressekonferenz vor der Auswärtsaufgabe der Störche bei der SpVgg Greuther Fürth (Montag, 20.30 Uhr), auf die er große Stücke hält: "Für mich ist das die spielstärkste Mannschaft der Liga."

Die Herausforderung sei, "einen gewissen Zugriff" auf die Fürther Spielanlage zu entwickeln. Vom eigenen Weg will Werner dafür aber nicht abkommen. Die starke linke Fürther Seite um den zur kommenden Saison nach Hoffenheim wechselnden Außenverteidiger David Raum etwa mit einer defensiven Flügelbesetzung aus Jannik Dehm und Phil Neumann einhegen? "Das wird so nicht passieren", sagte Werner. "Wir werden nicht alles über den Haufen werfen, was uns auszeichnet."

"Janni war gut drauf. Das ist eine Schwächung"

Trotzdem wird Werner im Ronhof zum Umbau seiner erfolgreichen Mannschaft gezwungen sein. Mit Fin Bartels (Gelbsperre) und Janni Serra (Muskelfaserriss in der Wade) brechen Holstein Kiel zwei tragende Pfeiler des Offensivgebildes weg. Vor allem die Verletzung von Serra, der auch für Aue fraglich ist, schmerzt. "Janni war gut drauf. Das ist eine Schwächung", sagte Werner. "Wir müssen dafür als Mannschaft eine Lösung finden."

Gelingt das, steigen die Chancen auf einen Kieler Erfolg beim Kleeblatt beträchtlich. Von einer möglichen Vorentscheidung - Fürth wäre bei einer Niederlage gegen Holstein Kiel auf sechs Punkte distanziert - will Werner aber noch lange nicht reden. "Die Spiele werden nicht mehr, sie gewinnen an Bedeutung", so der Störche.-Cheftrainer, "von der ganz heißen Phase sind wir aber noch ein Stück weit entfernt." Trotzdem kribbelt es auch bei ihm - "weil wir wissen, auf was für eine Mannschaft wir treffen".