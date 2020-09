Kiel

Am Sonntag beginnt die Saison 2020/21 für Fußball-Zweitligist Holstein Kiel mit der ersten Runde im DFB-Pokal gegen den 1. FC Rielasingen Arlen (15.30 Uhr, im KN-Liveticker). Eine Woche später kommt der Bundesliga-Absteiger SC Paderborn zum Zweitliga-Auftakt an die Förde. Im Interview spricht KSV-Chefcoach Ole Werner über die ruckelige Vorbereitung, die letzten Transferplanungen – und die Rolle, die die Störche in der Liga spielen können.

Herr Werner, der Pflichtspielstart steht unmittelbar bevor. Ist die Mannschaft für den Auftakt gewappnet?

Ich glaube, dass wir gut davor sind. Das letzte Testspiel (3:1 gegen Hansa Rostock, d. Red.) hat uns noch einmal ein gutes Gefühl gegeben. Die Abläufe haben sich gefestigt. Trotzdem ist eine Vorbereitung etwas vollkommen anderes als der Pflichtspielbetrieb. Jetzt geht es darum, das unter Wettkampfbedingungen zu zeigen.

Die Testspiele haben in Summe allerdings aufgezeigt, dass es noch einige Baustellen gibt.

Wir haben es uns in der Vorbereitung ganz bewusst nicht allzu leicht gemacht. Wir haben mit Ausnahme von Hansa Rostock ausschließlich gegen Erst- und Zweitligisten getestet. Es war klar, dass uns die eine oder andere Schwäche vor Augen geführt wird.

In der Defensive gab es Abstimmungsschwierigkeiten, durch die Verletzungen von Jannik Dehm, Stefan Thesker und Johannes van den Bergh war kein Einspielen der Stammbesetzung möglich. Muss man sich Sorgen machen, dass Holstein zum Auftakt hinten anfällig ist?

Sorgen ist der falsche Begriff. Sorgen haben für mich damit zu tun, dass man es nicht selbst in der Hand hat. Wir haben es aber in der Hand, können im Training gezielt daran arbeiten. Natürlich möchte man in der Vorbereitung alle Spieler dabei haben. Die Möglichkeit hatten wir aber nicht. Wir werden dennoch eine Viererkette aufs Feld schicken, die im DFB-Pokal bestehen und in der Zweiten Liga erfolgreich spielen kann.

In der Offensive hat die KSV mit Emmanuel Iyoha und Salih Özcan zwei Spieler verloren, die für mehr als ein Viertel aller Kieler Tore (14 von 53) in der vergangenen Saison zuständig waren. Ist das mit dem vorhandenen Personal aufzufangen?

Das Ziel ist immer, sich als Mannschaft zu verbessern. Wer am Ende die Tore schießt, ist zweitrangig. Auch bei Emma hat es ein bisschen gedauert, bis er diese Erfolgsquote hatte. Auch Salih brauchte Zeit, um Fuß zu fassen. Wir wollen unsere Spieler mannschaftlich und individuell so weiterentwickeln, dass sie diese Torgefahr erzeugen können.

Mit Ahmet Arslan, Marco Komenda, Simon Lorenz, Niklas Hauptmann, Fin Bartels und Thomas Dähne sind sechs Spieler dazugekommen. Was können sie der Mannschaft geben? Welche Qualitäten bringen sie ein, die Holstein Kiel vorher nicht hatte?

Die Trainingsqualität ist durch sie homogener, die Gruppe ist leistungsmäßig enger zusammen. Das ist wirklich spürbar. Alle Neuzugänge haben einen guten Eindruck hinterlassen, kommen in Frage für die erste Elf. Durch sie haben wir einen höheren Konkurrenzdruck auf mehreren Positionen.

Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit in der laufenden Transferperiode?

Bisher bin ich zufrieden. Mit der Gruppe, die mir aktuell zur Verfügung steht, kann ich gut arbeiten. Wir müssen aber weiter die Augen und Ohren offen halten. In die eine oder in die andere Richtung wird sicherlich noch Bewegung reinkommen.

Kommt noch der gesuchte Linksverteidiger?

Das ist aktuell das einzige Thema, das wir akut beobachten müssen. Marco Komenda hat seine Sache als Linksverteidiger in der Vorbereitung zwar ordentlich gemacht, und mit Johannes van den Bergh kommt ein Spieler zurück, der die notwendige Qualität gezeigt hat und sie nach wie vor besitzt. Wir sind auf der Position quantitativ aber noch nicht so aufgestellt, wie wir das gerne wollen.

Ein Blick auf die Konkurrenz. Darmstadt 98, St. Pauli und der VfL Bochum haben aufgerüstet, mit Fortuna Düsseldorf und dem SC Paderborn sind starke Absteiger aus der Bundesliga hinzugekommen, mit dem Hamburger SV, Hannover 96 und dem 1. FC Nürnberg gehören drei Schwergewichte weiterhin der Liga an. Der 1. FC Heidenheim wird nach dem verpassten Aufstieg ebenfalls wieder angreifen. Wo kann sich Holstein Kiel da einsortieren?

Ich habe das Gefühl, dass die Liga in diesem Jahr noch ausgeglichener als in der vergangenen Saison werden könnte. Viele Mannschaften haben ein gutes Niveau, während es den einen Riesenfavoriten diesmal für mich nicht gibt. Wo wir uns da einordnen, hängt davon ab, ob wir bei uns selbst bleiben. Wenn du dich zu sehr auf die anderen fokussierst, verlierst du deine eigenen Stärken aus den Augen.

Haben Sie mit der Mannschaft schon ein Saisonziel vereinbart?

Wir haben Einzelgespräche mit einigen Spielern geführt, uns einen Überblick verschafft. Nach dem Pokalspiel werden wir final mit der Mannschaft über das Saisonziel sprechen.

Nach der Corona-Saison 2019/20 steht auch die Spielzeit 2020/21 unter besonderen Vorzeichen. Keine oder wenige Fans in den Stadien, strenge Hygieneregeln, ein engmaschiger Spielplan ohne Winterpause. Wie stellen Sie sich und die Mannschaft darauf ein?

So traurig es ist: Man gewöhnt sich an die veränderten Rahmenbedingungen, freut sich stattdessen über Kleinigkeiten, die wieder lockerer gehandhabt werden – etwa beim Thema der Zuschauer in den Stadien. Der Spielplan wiederum ist für alle gleich. Wir werden unter Umständen die Länderspielpausen anders gestalten, dort Ruhephasen einbauen. Das habe ich im Hinterkopf. Es wird fordernd werden. Aber wir werden unseren Job machen.

Wie hat sich Ihre Arbeit durch die Entwicklungen der vergangenen Monate verändert?

Ich übe meinen Job mit der gleichen Konzentration, der gleichen Leidenschaft aus wie vorher. Was aber fehlt, ist ein großer Teil der Belohnung, die man durch die Zuschauer bekommt. Das macht die Arbeit ein Stück weit anstrengender, weil dieser externe Anreiz nicht mehr da ist. Die Stimmung in den Stadien, der Torjubel der eigenen Fans – das fehlt.

