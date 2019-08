Kiel

Die Wohnung im Kieler Zentrum ist größtenteils eingeräumt, Emmanuel Iyoha fühlt sich zu Hause. Den freien Mittwoch habe er bei tollem Kieler Wetter gut genutzt, aber er sei froh, dass es am Donnerstag wieder zum Training ging, sagt er. Die Vorbereitung läuft – auf eine besondere Aufgabe für den 21-Jährigen. „Das Spiel gegen Aue ist etwas Besonderes. Ich kenne die meisten Jungs gut, bin dort sehr gut zurechtgekommen. Ich freue mich auf das Wiedersehen“, sagt Iyoha, den alle nur „Emma“ nennen. In der vergangenen Saison war er von Fortuna Düsseldorf an Aue ausgeliehen, spielte viel, verbuchte drei Tore und sieben Vorlagen und debütierte in der U21-Nationalmannschaft. „Das war mein erstes richtiges Zweitligajahr und sehr positiv“, erzählt Iyoha. „Nachdem ich in Düsseldorf 2016/17 nur wenige Einsätze hatte, bin ich in Aue richtig in die Liga reingekommen. Natürlich erarbeitet man sich so etwas selbst – ich bin den Verantwortlichen dort dennoch dankbar, das Vertrauen bekommen zu haben.“ Am Sonntag ist das zweitrangig. „Jetzt zählt nur noch Holstein.“

Erst Stammplatz, dann Bank

Zu Saisonbeginn schien der 1,91 Meter große Stürmer in Kiel auf Anhieb einen Stammplatz ergattert zu haben. Gegen Sandhausen und in Darmstadt spielte er von Beginn an, traf gegen den SVS zum 1:1-Endstand. Danach aber riss der Faden: Einer Minute gegen den KSC folgte auf St. Pauli ein Spiel ohne Einsatz. „Natürlich befasse ich mich mit meinen Einsatzzeiten, jeder möchte natürlich so viel spielen wie möglich“, sagt der gebürtige Düsseldorfer und blickt entschlossen nach vorn. „Man muss dem Trainer jeden Tag im Training zeigen, dass man unbedingt spielen will. Gerade gegen Aue würde ich mich natürlich sehr freuen, auflaufen zu dürfen. Aber am Ende entscheidet der Trainer, wer am besten ins System passt.“

Iyohas Ex-Klub ist mit sieben Punkten aus vier Spielen stark in die Saison gestartet. Für „Emma“ keine Überraschung. „Aue ist sehr spielstark, was in den letzten Jahren immer mal wieder Mannschaften unterschätzt haben. Ja, sie packen auch mal die Brechstange aus, aber sie haben immer den Anspruch, gepflegt hinten herauszuspielen“, sagt er und warnt vor einem offensiv variablen Gegner. „Sie haben sehr unterschiedliche Stürmertypen: Pascal Testroet hat einen Kopfball wie andere einen Schuss, das ist unglaublich. Dimitrij Nazarov hat einen sehr starken Distanzschuss, Florian Krüger ist ein sehr zielstrebiger Spieler, der den schnellen Abschluss und das schnelle Zuspiel sucht. Da wird uns einiges erwarten.“ Inklusive des Überraschungseffekts: dem neuen Coach auf der FCE-Bank. „Der Trainerwechsel kam für mich als Außenstehender überraschend, aber ich bin zu weit weg, um mir ein Urteil erlauben zu können“, meint Iyoha. „Ich bin gespannt, wie Dirk Schuster die Jungs erreicht, wie er sie einstellt. Es wird sicher einige Taktik- und Personalwechsel geben.“

"Schon etwas Druck"

Holstein indes will und muss gegen die Sachsen liefern. „Mit einem Sieg auf St. Pauli hätten wir einen Sprung machen können, so haben wir nun schon etwas Druck“, sagt Iyoha. Auf die Laune in der Kieler Kabine aber habe das keinen negativen Einfluss. „Die Stimmung ist super. Es kommt niemand mit hängendem Kopf zum Training, es wird weiter viel gelacht – auch wenn wir während der Einheiten natürlich mit der gebotenen Ernsthaftigkeit dabei sind.“

Vielleicht hilft den Störchen ja auch der Blick in den Rückspiegel. Beim Kieler 1:2 im Hinspiel gab es zwar keine Punkte, aber ein positives Erlebnis für Iyoha. Das Rückspiel im Holstein-Stadion geriet beim 5:1 zu einer KSV-Sternstunde. „Ich habe im Hinspiel gegen Holstein mein erstes Zweitligator geschossen, im Rückspiel in Kiel haben wir dann eine Fußball-Lehrstunde bekommen“, erinnert sich Iyoha. „Ich würde mich freuen, wenn es für uns am Sonntag so läuft, wie für Holstein im Rückspiel.“ Und dazu will er selbst beitragen – mit 105 Prozent: „Ich werde alles dafür tun zu spielen und mich im Training weiter reinhängen. Ich bin nochmal fünf Prozent ehrgeiziger und motivierter als bei anderen Spielen.“

