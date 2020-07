Orlando

Ein Begriff, ein Ort und vor allem – ein Image: Disney World. Kenneth Kronholm ist seit fast drei Wochen hier in Zentral-Florida. Doch mit Mickey und Minnie Mouse oder auch Donald Duck hat Kronholm, Ex-Torwart von Holstein Kiel mit Legenden-Status, nichts zu tun. „Ich sehe hier nur Bäume, Fußballplätze und unser Hotel. Von Walt Disney habe ich noch gar nichts mitbekommen“, sagt der 34-Jährige, der 2017 mit den Störchen in die Zweite Liga aufgestiegen war, im Gespräch mit dieser Zeitung.

Kronholm, der im Mai 2019 von der Förde zu Chicago Fire in die Major League Soccer gewechselt war, darf in Orlando endlich wieder das tun, was er am liebsten macht: Fußball spielen. „MLS is back” heißt das Turnier, mit dem Nordamerikas Top-Soccer Liga nach vier Monaten Corona-Pause ihren Spielbetrieb fortsetzt. Seit dem 8. Juli rollt der Ball, abgeschottet von der Öffentlichkeit in einem riesigen Hotelkomplex direkt neben Disney World.

Die " Los Angeles Times " nannte es den "MLS Covid Cup"

Und wie ein Comic wirkte auch die Startphase. Noch bevor das Turnier begann, wurde der FC Dallas ausgeschlossen. Zehn Spieler und ein Trainer waren positiv auf das Coronavirus getestet worden. Als Kronholm und Co ihr erstes Spiel bestreiten sollten, war kein Gegner mehr da. Bei Kontrahent Nashville SC hatten sich neun Akteure mit Covid-19 infiziert – so dass der Klub ebenfalls vorzeitig abreisen musste. Die Tageszeitung „ Los Angeles Times“ sprach ebenso süffisant wie treffend vom „MLS Covid Cup“.

Es ist ohnehin fragwürdig – oder vielleicht auch typisch amerikanisch – warum der Neustart ausgerechnet in Florida erfolgt. Der Sunshine State ist seit Wochen das Epizentrum der Pandemie. Hier gibt es täglich zwischen 10000 und 13000 Neuinfektionen, vor zehn Tagen waren es sogar 15300. „Natürlich bekommen wir das mit. Aber ich vertraue dem Hygienekonzept der MLS“, betont Kronholm.

Auftaktsieg gegen Seattle , Pleite gegen die Earthquakes

Der Keeper hat mit Chicago zwei von drei Gruppenspielen absolviert. Am vergangenen Sonntag gab es eine 0:2-Niederlage gegen die San Jose Earthquakes. Die erste Partie hatte Fire 2:1 gegen Meister Seattle Sounders gewonnen. Für Kronholm war es ein denkwürdiges Match. Um den hohen Tagestemperaturen aus dem Weg zu gehen, wurde bereits um 9 Uhr gespielt. Andere Partien beginnen erst um 22.30 Uhr. Doch die Uhrzeit, so Kronholm, sei egal. „In Florida ist es im Juli einfach immer brutal heiß.“

Im Morgenspiel gegen Seattle betrug die „gefühlte Temperatur“ 38 Grad Celsius. „Und dann noch die Luftfeuchtigkeit, du stehst komplett in der Sonne – das war schon hart“, so Kronholm, dessen Tag bereits um 5.30 Uhr begann. So früh habe er seit seinen Jugendtagen nicht mehr für ein Fußball-Spiel aufstehen müssen, sagt der Schlussmann. „Das Komische war, das Spiel ist vorbei und du gehst zum Mittagessen. Da realisierst du erst, ,heute ist von der Zeit her alles schief’.”

"...und jetzt sitzt er auf einmal vor dir"

Doch was ist derzeit schon normal? Wie bei vielen anderen Sportereignissen auf der Welt geht es auch in Orlando nicht nur um die Qualität auf dem Rasen, sondern auch um mannschaftliche Disziplin abseits der Spiele. Auf dem Gelände herrscht strikte Maskenpflicht. Die Akteure werden alle zwei Tage auf Covid-19 getestet. Das Essen gibt es in vorgeschriebenen Restaurants – und meistens abgepackt. Wer die abgeschottete MLS-Blase verlässt, muss mehrere Tage in Quarantäne.

Um Lagerkoller zu vermeiden, stehen den Profis zur Abwechslung Swimming Pools und auch ein Golfplatz zur Verfügung. Kronholm hat es mal mit Minigolf probiert, extra erst um 18 Uhr, aber trotzdem nach zehn Minuten wieder aufgehört. „Ich war komplett nass geschwitzt.“ Und er war auch schon verzückt, als er beim Gang durch die Hotellobby Thierry Henry sah. Der frühere Weltklasse-Stürmer ist Trainer von MLS-Klub Montreal Impact. „Er war ein Idol in meiner Jugend“, sagt Kronholm, „ich hatte ein Trikot von ihm. Und jetzt sitzt er auf einmal vor dir.“ Ein Hauch von Magie im Dunstkreis von Disney World – auch ohne Mickey und Minnie Mouse.

