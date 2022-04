Kiel

Es ist der 7. Mai 2011, und Fin Bartels ist schon wieder abgestiegen. Zum Abschied aus der Fußball-Bundesliga gibt es keine Blumen. Es gibt ein Debakel. 1:8 am Millerntor gegen den FC Bayern. Der FC St. Pauli ist Zweitligist. Und Bartels eine fast schon tragikomische Figur. Sein vierter Abstieg in fünf Jahren. Dabei ist er gerade einmal 24.

Elf Jahre später, Projensdorf, Training von Holstein Kiel. Mittendrin: Bartels, mittlerweile 35, das Haar ergraut, ein silberner Oldtimer, und auch die Erinnerung ans Vierfach-Fiasko ist irgendwie ergraut. Eine dicke Schicht erfolgreicher Jahre hat sich darübergelegt. Und doch ist es wieder da, spät in der Karriere. Das Gespenst namens Abstieg „Ich dachte, ich könnte diese Erfahrung hinter mir lassen“, sagt der im Sommer 2020 – nach erfolgreicher Relegation mit Werder Bremen – zu seinem Heimatklub zurückgekehrte Profi. „Aber jetzt stecken wir drin im Abstiegskampf.“

„Es kann jetzt auch mal unruhig werden, gerade in den Heimspielen“

Es sind seine Krisen-Kenntnisse, erworben in sportlichen Sphären, in denen die Luft dünner kaum sein kann, die jetzt gefragt sind nach fünf Niederlagen aus sechs Spielen. „Wenn man die Entwicklung sieht in den letzten Wochen, dann muss man sagen, dass wir uns in einer sehr gefährlichen Situation befinden. Das haben wir noch einmal ganz klar angesprochen. Jeder muss jetzt wissen, worum es geht“, sagt Bartels. „Wir haben nun sechs Spiele vor der Brust, in denen es nur ums Überleben geht. Das ist spätestens jetzt jedem bewusst – und das müssen wir dann auf dem Platz auch sehen.“

Sechs Spiele, um den Sturz auf Platz 16 abzuwenden. Um Entscheidungsspielen gegen Kaliber wie Kaiserslautern oder Braunschweig aus dem Weg zu gehen. „Es kann jetzt auch mal unruhig werden, gerade in den Heimspielen“, sagt Bartels. „Da müssen wir trotzdem Ruhe bewahren, versuchen, bei uns zu bleiben, uns nicht von dem verrückt machen lassen, was vielleicht von außen kommt. Wir müssen als Team auftreten.“

Das taten sie zuletzt nicht immer. In Darmstadt (1:3) etwa wich die Mannschaft vor allem in der ersten Hälfte vom eigentlich verabredeten Matchplan ab. Es wirkte, als schreibe jeder sein eigenes Skript. Die Folge: Löcher, keine Kompaktheit. Keine Geschlossenheit. Jetzt braucht es Führung. Wen sieht Bartels dafür in der Verantwortung? „Uns alle“, sagt er. „Aber ich muss jetzt natürlich auch vorangehen.“

Kapitän Hauke Wahl fällt weiter aus, Stefan Thesker ist im Leistungsloch, Johannes van den Bergh kommt seit Jahresanfang erst auf 13 Einsatzminuten. Umso wichtiger ist Bartels. Als leiser, aber leidenschaftlicher Leader. „Ich werde zwar nie der Lautsprecher sein, nie brüllen“, sagt er. „Dafür muss ich es auf dem Platz zeigen, mit Leistung vorangehen, muss zeigen, dass ich den Ball haben will, Vollgas geben für die Truppe. Das werde ich auf jeden Fall tun. Das muss jeder tun – aber immer als Mannschaft. Es bringt nichts, wenn jeder für sich Vollgas gibt.“

Bartels hofft auf den Kieler HSV-Effekt

Eine Einheit wollen sie bilden in den nächsten, in den entscheidenden Wochen. Um das Punktepolster zu verteidigen. „Auch wenn wir am liebsten gar nicht in der Situation wären: Für den Abstiegskampf haben wir immer noch eine vernünftige Ausgangslage“, sagt Bartels. „Wir haben alles in der eigenen Hand.“ Um das gute Blatt auf dieser Hand – sechs Zähler Vorsprung auf Dresden – nicht zu verzocken, bei Dynamo am Sonnabend nächster Woche nicht in eine Nervenschlacht gezwungen zu werden, müssen die Störche am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) dem Hamburger SV standhalten.

Die Kieler Wagenburg gegen den HSV, der seine letzte Chance im Aufstiegskampf ergreifen will, der aber einen Angstgegner vor sich hat, den er in dieser Zweiten Liga noch nie schlagen konnte: Holstein. Zuletzt gab’s in der Hinrunde ein aus Störche-Sicht starkes 1:1. Ein Mutmacher, findet Bartels. „Im Moment muss man sich auch an Kleinigkeiten mal hochziehen, gerade wenn viel gegen dich läuft, der Kopf unten ist. Wir haben da gerade in der zweiten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht, ihnen das Leben extrem schwer gemacht.“

Ein halbes Jahr stehen sie beide unter Druck. Wenn auch in anderen tabellarischen Regionen. „Es ist für beide ein extrem wichtiges Spiel. Wir müssen einfach zeigen, dass es für uns noch um einen Tick mehr geht“, sagt Bartels. Mit der beflügelnden Serie gegen die Hamburger im Hinterkopf? Vielleicht auch, ja, aber Bartels dreht die Nummer psychologisch einfach um: „Ich hoffe, die haben das im Hinterkopf.“

Dort, wo er selbst Erlebtes lagern hat aus einer langen, außergewöhnlichen Laufbahn. Auch das Schlechte, Verletzungen, Abstiege. Es soll bleiben, was es ist: eine Erinnerung, ewig her.