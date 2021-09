Holstein Kiels Fin Bartels übers „kleine Nordderby“ und Kontakt zu Ole Werner

Kiel

Niemand bei den Störchen kannte ihn länger, kannte ihn besser als Fin Bartels. Der Oldie, Jahrgang 1987, und sein Bis-letzte-Woche-Trainer Ole Werner, Jahrgang 1988, sie hatten einst in der Jugend von Holstein Kiel zusammengespielt. Sie hatten 2020 beim Fußball-Zweitligisten wieder zusammengefunden, eine verrückte Saison durchlebt, gejubelt, gelitten, waren nach der Enttäuschung des Nichtaufstiegs in ein neues Abenteuer, in eine neue Spielzeit gestartet. Und jetzt, im Herbst 2021, ist Werner weg. Zurück bleibt Bartels, für den Moment cheftrainerlos.

„Zu Ole Werner hatte ich ein engeres Verhältnis als zu anderen Trainern“

„Es ist leider im Fußballgeschäft so“, sagt er mit dem Pragmatismus eines über die Jahre mit Einschnitten und Brüchen vertrauten Profis, aber auch mit tiefem Bedauern. „Ich habe schon extrem viele Trainerentlassungen mitgemacht. Aber diesmal war es die eigene Entscheidung des Trainers. Es ist immer komisch, auch jetzt. Zu Ole Werner hatte ich ein engeres Verhältnis als vielleicht zu anderen Trainern. Deswegen finde ich es extrem schade“, sagt Bartels. „Aber es geht weiter.“

Nach dieser Maxime, die irgendwie auch alternativlos ist, sind sie in den Tagen nach dem Beben vorgegangen bei den Störchen – mit überraschend schnellem Erfolg. Das 2:1 in Paderborn unter der Leitung von Interimstrainer Dirk Bremser war die beste aller Reaktionen. „Nach der Nachricht lag der Fokus in der Woche vor allem darauf, die Köpfe wieder aufs Spiel zu lenken. Das haben wir ganz gut hingekriegt“, sagt Bartels. „Aber ansonsten haben wir die Dinge gespielt, die wir auch die letzten Monate gespielt haben.“

Hansa, St. Pauli, Werder – die Zweite Liga ist für Bartels eine Reise durch seine Karriere

Dinge, die der Mannschaft Sicherheit gaben. Auch nach dem 0:1, das Bartels mit einem kapitalen Fehlpass auf Sven Michel eingeleitet hatte. „Ich war sehr erleichtert, als wir das Ding noch gedreht haben“, sagt er. Und so geht Holstein nicht ohne Zuversicht ins Heimspiel gegen Aufsteiger Hansa Rostock (Sonnabend, 13.30 Uhr). In ein Spiel, das für Bartels – mal wieder – zur Begegnung mit der eigenen Vergangenheit wird.

Hansa, neben St. Pauli und Werder Bremen einer von drei Ex-Vereinen des 34-Jährigen in der diesjährigen Zweiten Liga, war einst seine erste Station außerhalb Kiels. 2007 als 20-Jähriger zur Kogge gewechselt, blieb Bartels bis 2010, verabschiedete sich, wie er sagt, „leider nicht so rühmlich“ mit dem Abstieg in die Dritte Liga. Nun das Wiedersehen. „Ein kleines Nordderby mit hoffentlich vollem Stadion, Gästefans dabei – das kann schon ein geiles Spiel werden.“

Bartels über Werner: „Ich glaube, dass er jetzt mal ein bisschen Abstand braucht“

Bock auf Fußball nach dem großen Schock, nach dem es weitergeht, weil es weitergehen muss. „Er hat sich von der Truppe verabschiedet, ich habe ihm dann einmal noch eine Nachricht geschrieben, und er hat kurz geantwortet. Ich glaube aber, dass er jetzt mal ein bisschen Abstand zu dem ganzen Trubel braucht“, sagt Bartels über Werner. „Er soll sich seine Zeit und seine Ruhe nehmen. Dann wird man irgendwann vielleicht noch einmal sprechen.“ Über Privates unter alten Bekannten. Über Fußball unter früheren Partnern. Über eine KSV, die mit dem Abstieg nichts zu tun hat. Drei Punkte gegen Rostock wären da äußerst hilfreich.