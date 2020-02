Hinten stabil und vorne Kleindienst

Heidenheim/Kiel

Rückblende, 14. September 2019: Die KSV Holstein ist unter Neu-Trainer André Schubert schlecht in die Saison gestartet, steht im Tabellenkeller. Auf der Ostalb bekommen es die Störche mit dem 1. FC Heidenheim zu tun, etablierter Zweitligist, unangenehm zu bespielen. Dessen Trainer Frank Schmidt kann an diesem sechsten Spieltag zum ersten Mal auf Neuzugang Tim Kleindienst zurückgreifen. Der 24-Jährige war in der Saison 16/17 schon mal an den FCH ausgeliehen, kehrte zunächst zum SC Freiburg zurück. Und nun schlägt er ein wie eine Bombe: Zwei Tore und eine Vorlage steuert er zum klaren 3:0-Sieg bei, die das Ende der Schubert-Zeit in Kiel bedeutet.

„Das hätte ich mir nicht schöner ausmalen können“, sagt Kleindienst gut fünf Monate später. „Das war ein megageiles Gefühl, so zurückzukommen nach dieser blöden Verletzung, die ich so lange mit mir herumgetragen habe.“ In Freiburg hatte Kleindienst in der Saison zuvor nur vier Spiele gemacht. Erst hatten ihn Rückenprobleme und ein Innenbandanriss im Sprunggelenk ausgebremst, dann eine Meniskusverletzung komplett außer Gefecht gesetzt. Heidenheim holte ihn dennoch – und wird seit dem Hinspiel gegen Holstein belohnt. „Es hat mir Schwung und Sicherheit gegeben für die folgenden Spiele. Und auch wieder die Freude am Fußball“, sagt Kleindienst. „Wenn Verletzungen sich über mehr als ein halbes Jahr hinziehen, ist es nicht einfach. Man muss lernen, damit umzugehen, dass die anderen kicken und du es nicht kannst. Dann macht es einen eher stärker als schwächer.“

Kollektiv und Kontinuität als Stärke

Die Stärke untermauert Kleindienst Woche für Woche. Hinten stabil, vorne Kleindienst – so beschrieb der „Kicker“ in dieser Saison schon mal das Spiel der Württemberger. Eine Beschreibung, die für den Stürmer viel zu kurz greift. „Für mich persönlich läuft es gerade sehr gut, ich konnte viele Tore schießen. Aber da gehört ein ganzes Stück mehr dazu. Irgendjemand muss es hinten regeln, irgendjemand muss die Bälle nach vorne bringen“, sagt er und ergänzt grinsend: „Dass ich den Ball dann über die Linie bugsieren darf, ist natürlich schön.“

Heidenheim ist mehr als Kleindienst, ist mehr als FCH-Legende und Kapitän Marc Schnatterer, mehr als ein Provinzklub. „Das Kollektiv ist unsere große Stärke“, sagt Kleindienst. „Und Kontinuität. Es gibt kaum Abstimmungsprobleme, viele kennen sich und die Abläufe schon lange, wissen, wie der Mitspieler funktioniert.“ Es war ein wesentliches Argument für seine Rückkehr. „Ich kannte das Umfeld aus meiner Leihzeit. Im Trainerstab gibt es aktuell, glaube ich, nur eine Änderung zu damals. Das war der Hauptgrund für meine Entscheidung, ich wusste, was mich erwartet. Und das hat mir den Einstieg sehr erleichtert.“

Cheftrainer Frank Schmidt ist die ganz große Konstante. „Er ist ein Stabilisator. Und sein Verhalten gegenüber uns Spielern ist immer top, hochprofessionell“, sagt der Torjäger. „Er ist immer da, hat immer Lust zu arbeiten. Er ist enorm wichtig für den ganzen Verein. Und auch für mich, er schenkt mir Woche für Woche das Vertrauen. Ich bin froh, dass ich das im Moment so zurückzahlen kann.“

Kleindienst gefällt es in Heidenheim. Er sei ja jetzt auch ein Stück näher an der Familie als in Freiburg, erzählt er lachend. Statt 750 sind es „nur“ 530 Kilometer bis ins brandenburgische Jüterbog, südlich von Berlin. „Es ist natürlich immer noch ein ganzes Stück. Aber immerhin: Mein Bruder wohnt in Bamberg, das kann man ab und zu mal einrichten – an spielfreien Wochenenden oder in Pausen“, so Kleindienst, dem es an der Brenz an nichts fehlt. „Ich komme ja auch aus einer Kleinstadt. Der Fußball steht hier im Vordergrund, daher fühle ich mich wohl.“

Auswärts hapert es noch

Das spürt man auf dem Spielfeld – zumindest zu Hause. In der Voith-Arena traf Kleindienst neunmal, davon viermal doppelt, auswärts bislang aber nur einmal, vor zwei Wochen in Sandhausen. „Das ist echt mysteriös, das kann ich mir nicht erklären“, sagt Kleindienst, wieder mit einem Lachen. „Natürlich sind Auswärtsspiele anders, weil du da die Fans nicht so im Rücken hast wie zu Hause. Auswärts musst du mit dem Kopf anders arbeiten, gegen die Kulisse. Ausblenden und Vollgas geben, das müssen wir in Kiel jetzt auch machen. Wer da fitter im Kopf ist, ist besser dran.“ Und wer besser dran ist, ist nach Abpfiff Vierter. „Das zeigt, dass beide Mannschaften Qualität haben – auf ihre jeweilige Art und Weise“, sagt Kleindienst. „Wir müssen uns auf ein sehr intensives Spiel einstellen.“

