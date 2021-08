Ein „Schlauchboot unter Tankern“ sei man in dieser Zweiten Liga, sagte Jahn Regensburgs Geschäftsführer Christian Keller vor der Saison. Nach den ersten beiden Spieltagen aber grüßt der Jahn in der Tabelle von oben, hat den perfekten Start hingelegt. Und tritt mit breiter Brust bei Holstein Kiel an.