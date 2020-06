Wehen greift nach dem letzten Strohhalm

Wiesbaden/Kiel

Die 2:3-Niederlage gegen Dynamo Dresden am vergangenen Sonnabend war der vorläufige Tiefpunkt. Statt zu den Nichtabstiegsplätzen aufzuschließen, musste der Vorletzte die Sachsen durch ein spätes Tor von Simon Makienok (89.) nach Punkten gleichziehen lassen. „Die Niederlage ist unfassbar bitter“, sagte Mittelfeldspieler Marcel Titsch-Rivero. Sein Trainer Rüdiger Rehm erklärte: „In der zweiten Hälfte hatten wir zahlreiche Torchancen, die wir hätten nutzen müssen – und dann kam der Lucky Punch am Ende. Das tut uns extrem weh.“

Schäffler : "Machen weiter bis zum Ende"

Mit dieser Gefühlslage geht es für Wehen Wiesbaden jetzt an die Förde zu Holstein Kiel (Sonnabend, 13 Uhr, im Liveticker). Die Enttäuschung aus den Kleidern schütteln, darauf kommt es jetzt an. Ex-Storch Manuel Schäffler gibt die Richtung vor: „Wir hören nicht auf und machen weiter bis zum Ende.“ Vier Spiele haben sie noch. Vier Spiele, in denen es auch und vor allem auf Schäfflers Torriecher ankommt. Die Wiesbadener Lebensversicherung hat schon 18 Treffer auf dem Konto – geteilter Platz eins in der Torjägerliste mit Bielefelds Fabian Klos.

Zwei seiner Tore konnte der 31-Jährige, der zwischen 2014 und 2016 für die KSV gespielt hatte, übrigens in der Hinrunde gegen Holstein Kiel erzielen. Beim spektakulären 6:3-Sieg der Werner-Elf stellte Schäffler die Hintermannschaft um Hauke Wahl immer wieder vor große Probleme. Kaum auszudenken, wo der SVWW ohne seinen Topstürmer stünde.

Keine Trainerdisskussion beim SVWW

So aber leben sie noch. Und bilden für die abschließenden Spiele eine Wagenburg. Rüdiger Rehm, der gegen Holstein seine vierte Gelbe Karte gesehen hatte und später als erster Trainer im deutschen Profifußball eine Gelbsperre absitzen musste, steht nicht zur Diskussion. „Ab heute sind wir wieder im absoluten Kampfmodus, fokussiert auf die letzten vier Saisonspiele“, sagte Sportdirektor Christian Hock am Montag in der „Hessenschau“. Er sei „absolut davon überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Weil wir eine absolut tolle Truppe haben, die zusammenhält.“ Die Moral ist ungebrochen. „Wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken, wir werden nicht aufgeben, sondern halten immer zusammen“, sagt Rehm. Ob das die nötigen Punkte garantiert, wird sich in den verbleibenden 360 Minuten zeigen.

